Jennifer Grey, în costum de baie la 65 de ani. Cum arată vedeta din „Dirty Dancing”

Jennifer Grey (65 de ani) și Tracy Pollan (65 de ani) își reîncarcă bateriile în vacanță, într-un decor de vis. În ciuda vârstei, vedeta din „Dirty Dancing” nu s-a sfiit să apară pe nisipul fierbinte în costum de baie, relatează foxnews.com.

Jennifer Grey a anunțat, recent, că revine la rolul care i-a definit cariera. Actrița va relua personajul Frances „Baby” Houseman într-o continuare „Dirty Dancing”, la aproape patru decenii de la lansarea filmului original din 1987. Până să înceapă filmările, și-a luat o binemeritată vacanță.

Pe Instagram, Jennifer Grey a distribuit o serie de fotografii din sejur, cu care și-a încântat fanii. A început cu o poză în care apare singură pe plajă, așezată pe un prosop.

Vedeta din „Dirty Dancing” purta un costum de baie negru, din două piese. Cu ochelarii de soare la ochi, se relaxa pe nisip, cu oceanul în spate.

În altă fotografie, Grey se plimba de-a lungul țărmului în timp ce valurile se “spărgeau” la picioarele ei. De această dată, a optat pentru un costum de baie simplu, negru, dintr-o singură piesă. Colierul cu piatră prețioasă pe care l-a purtat nu avea cum să treacă neobservat.

Actrița a mai postat o poză în care apare singură. În timp ce zâmbea, cu o eșarfă la gât, soarele îi scotea în evidență părul roșcat.

O altă fotografie a mutat accentul pe prietenia pe care Jennifer Grey o are, de multă vreme, cu Tracy Pollan. Cele două s-au lăsat pozate pe plajă, cu zâmbetul pe buze.

„Excursie cu fetele, de mult așteptată, @tracy.pollan 🤍 am chicotit ca și cum am fi fost în liceu”, a scris Grey în dreptul fotografiei.

„Te iubesc nespus!”, a venit, imediat, răspunsul lui Pollan.

Cele două actrițe s-au întâlnit prima dată în adolescență, la școala Dalton din New York, unde au legat o prietenie care durează de decenii.