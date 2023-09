Jean Vlădoiu face o radiografie dură a fotbalului românesc: „A fost un circ”

Jean Vlădoiu, fost golgeter în prima divizie, a vorbit despre situația actuală din fotbalul românesc. El a făcut o radiografie dură, după ce echipele românești au fost eliminate din cupele europene.

Fostul atacant al naționalei a prezentat câteva dintre cauzele care au dus la situația actuală din fotbalul românesc. Jean Vlădoiu se ia de patronii echipelor care se plâng că pierd bani. El spune că în ultimii ani s-a câștigat din fotbal sute de milioane, iar cei care au luat cei mai mulți bani nu au adus nicio contribuție.

Legenda anilor ’90 spune că mulți se vaită de rezultatele proaste obținute de echipele românești, dar situația este mult mai rea. Jean Vlădoiu consideră că „nu suntem în stare să avem o echipă care să ne reprezinte în grupele unei cupe europene”.

Fostul atacant al naționalei a spus că în grupe sunt unele țări care în urmă cu mulți ani erau pe ultimele locuri. „Pe timpul meu, mi-aduc aminte că se punea problema câte goluri să le dăm pentru a face golaveraj”, povestește Vlădoi.

Jean Vlădoiu a numit singurele proiecte din România care-i inspiră încredere. A avut cuvinte de laudă la adresa celor de la CFR Cluj, Sepsi și Rapid. Totuși, a avut ceva să îi reproșeze lui Gică Hagi. El consideră că meciul cu Universitatea Craiova, jucat cu doar trei zile înaintea deplasării de la Helsinki, ar fi trebuit amânat.

Fostul atacant spune că fotbalul românesc ar trebui luat mai în serios. Pe lângă seriozitate, pentru a obține rezultate bune în cupele europene, România are nevoie de jucători de valoare.

„Nu vedeți și Hagi? Ambiție românească… Să joci un meci cu trei zile înainte cu cei de la Craiova, dar să pierzi apoi șansa să iei 3 milioane (n.r. – din Conference League) și să fii eliminat. Farul avea cele mai mari șanse din toate echipele. Sepsi a jucat foarte bine, a fost la un pas de calificare, chiar nu avem ce să le reproșăm. Clubul ăsta e într-o creștere de la an la an, jos pălăria!”, mai spune Jean Vlădoiu.

Legenda anilor ’90 este deranjat și de implicarea politică în fotbal și spune că nu din întâmplare am ajuns la marginea prăpastiei.

„Mai intervine și politicul, care se implică mai mult decât ar trebui în fotbal și ne văităm apoi că am ajuns unde am ajuns. Nu întâmplător am ajuns unde am ajuns”, a mai declarat Jean Vlădoiu.