Jandarmul gentil bătut de două fete într-un club de manele va primi DESPĂGUBIRI

Vă amintiți de gentilul jandarm care s-a lăsat snopit în bătaie pe ritm de manele de două fete, surori, Maria și Adriana? Ei bine, instanța a decis. Va primi despăgubiri. Judecătorii lugojeni au dat prima sentința în cazul jandarmului care a încasat o bătaie de pomină într-un club de manele din oraș, Black & White. Aflat în timpul liber, în club, jandarmul Flavius G. a fost luat la bătaie de către două cliente și s-a lăsat, sărmanul, bpătut, ca să nu le rănească, cumva, autoapărându-se. Jandarmul a ajuns plin de sânge la spital și a avut nevoie de zile bune de îngrijiri medicale.





La doi ani de la incident, magistrații au decis că cele două femei să fie condamnate la un an de închisoare și respectiv opt luni de închisoare pentru loviri și alte violențe, executarea pedepsei fiind amânată cu doi ani de la rămânerea definitivă a sentinței, artată Lugojinfo.ro. Iuna din femei are de executat și 50 de zile de muncă in folosul comunității, iar împreună cu sora sa, trebuie să îi dea jandarmului 8000 de lei daune morale, mai notează sursa citată.

Incidentul a avut loc la mijlocul lunii martie, în 2017. Protagoniști au fost două fete și un jandarm, însă împărțirea rolurilor, cu totul neobișnuită. Victimă a fost jandarmul, în timp ce fetele, firave și mici de statură, au jucat cu brio rolul agresorilor. Vlăjganul de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Timiș a ajuns la spital, lovit, zgâriat și bătut de cele două „jumătăți de buletin”, pe care nu a îndrăznit să le atingă, în autoapărare, tocmai ca să nu le rănească.

„În cauză a fost deschis dosar penal în care se investighează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală, de către două tinere, iar victima, un bărbat de 32 de ani, a fost îndrumată să obțină cu certificat medico-legal”, informa, la momentul respectiv, Biroul de Presă al Poliției Timiș.

Cum s-au întâmplat lucrurile? Era ora 5.30 și tânărul de 32 de ani dansa pe ring, pătruns de ritm, fără să își dea seama că le deranja pe cele două domnițe surori, Maria și Adriana Munteanu, de 20, respectiv 23 de ani, care se mișcau alături. Considerându-se agresată, una din fete a pus mâna pe o sticlă de bere de pe o masă și l-a pocnit pe jandarm în cap. Sticla s-a spart, din țeasta bărbatului a țâșnit sângele, iar cealaltă soră, prinzând momentul-surpriză, a sărit și ea la atac cu unghiile lungi, zgâriindu-l pe bărbat pe față, pe brațe și pe corp.

„Colegul nostru s-a gândit în permanență că nu poate riposta față de niște femei, așa că a ieșit afară din local”, povestește Cristian Marc, purtătorul de cuvânt al jandarmilor timișeni. Nu a avut însă parte de liniște. Până să își tragă sufletul, s-a trezit că Maria și Adriana, care au ieșit după el cu poșetele pe braț, au găsit un par și au început să îl lovească.

Bătut ca la carte și conștient că dacă le-ar fi tras câte o palmă le-ar fi rănit, plus că s-ar fi pus în postura inacceptabilă de bărbat agresor de femei, jandarmul gentil a reușit, în cele din urmă, să plece singur la Urgențe, la Spitalul Municipal din Lugoj. Aici i-au fost acordate îngrijiri medicale și i-au fost puse copci.

