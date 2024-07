Monden Jamie Foxx, un actor de milioane. Averea colosală a artistului, care a făcut primii bani din cântat







Jamie Fox este un actor care valorează în acest moment sute de milioane de dolari. Primii bani, acesta i-a făcut din cântat. Mai târziu s-a reprofilat în industria cinematografică care i-a adus și câștiguri pe măsură. De-a lungul anilor, salariile lui Foxx pentru film au variat foarte mult. În funcție de bugetul proiectului și de proeminența rolului său.

Foxx a fost plătit cu 5 milioane de dolari pentru rolul său din filmul biografic Ray. El a câștigat, de asemenea, un premiu Oscar pentru cel mai bun actor. Ceea ce i-a sporit potențialul de câștig pentru proiecte viitoare.

Milioane din rolurile interpretate

În Django Unchained de Quentin Tarantino, Foxx a jucat rolul principal al lui Django. În ciuda bugetului relativ mai mic al filmului pentru o vedetă de calibrul său, Foxx a negociat un salariu de 10 milioane de dolari. Rolul lui Foxx ca Electro din The Amazing Spider-Man 2 i-a adus 8 milioane de dolari. El a repetat acest rol în blockbuster-ul din 2021 Spider-Man: No Way Home. În timp ce rapoartele privind salariul său pentru această apariție variază foarte mult, este estimat a fi între 550.000 și 12 milioane de dolari.

În comedia muzicală Annie din 2014, Foxx a interpretat personajul Will Stacks, pentru care ar fi primit 5 milioane de dolari. Foxx a făcut istorie, de asemenea, ca primul personaj principal de culoare dintr-un film Pixar cu comedia-dramă fantastică Soul. Se pare că Foxx este una dintre cele mai bine plătite gazde de show-uri de televiziune, câștigând aproximativ 3 milioane de dolari anual.

Casă de 17.000 de metri pătrați

Drept urmare a făcut și investiții imobiliare. În 1997, Foxx a cumpărat o casă de 5.400 de metri pătrați în Tarzana, California, pentru 930.000 de dolari. El a vândut ulterior această proprietate în iunie 2008 pentru 2,23 milioane de dolari.

În martie 2007, Foxx a achiziționat o proprietate de peste 40 de acri în Hidden Valley, California, pentru 10,5 milioane de dolari. Această proprietate extinsă are o casă principală de 17.000 de metri pătrați,.Cu zece dormitoare și douăsprezece băi, oferind spațiu amplu pentru confort și divertisment.