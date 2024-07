International A murit un titan al cinematografiei. Jon Landau a contribuit la succesul filmelor Titanic și Avatar







Statele Unite. Jon Landau, producătorul premiat cu Oscar pentru filmele „Titanic” și „Avatar”, a murit sâmbătă, 06 iulie, la vârsta de 63 de ani.

Titanic, producția în care a jucat actrița Kate Winslet și Leonardo DiCaprio, a setat un precedent în box-office-ul american, după ce a înregistrat încasări de 1 miliard de dolari la nivel mondial. Ulterior, Jon Landau a depășit recordul în materie de încasări cu seria Avatar.

Vestea morții producătotului care lucrat alături de regizorul James Cameron la filmul Titanic a fost anunțată de co-președintele Disney Entertainment, Alan Bergman. Însă cauza decesului nu a fost precizată.

„Jon a fost un vizionar al cărui talent extraordinar şi pasiune au adus la viaţă pe marele ecran unele dintre cele mai de neuitat poveşti. Contribuţiile sale remarcabile la industria cinematografică au lăsat o amprentă de neşters şi va fi profund regretat. A fost un producător emblematic şi de succes, dar o persoană şi mai bună şi o adevărată forţă a naturii care i-a inspirat pe toţi cei din jurul său", a declarat Bergman.

Filmul Titanic a făcut istorie în industria cinematografică cu încasări de peste 1 miliard de dolari. Jon Landau a reușit performanța să depășească acest record de două ori în 2009 și 2022 cu filmele din seria Avatar.

Jon Landau a debutat în industria cinematografică în 1980 ca manager de producție, după care a devenit producătorul faimosului regizor James Cameron, cel care a redat tragica poveste a vasului Titanic.

Filmul în care au jucatDiCaprio și Kate Winslet a fost premiat cu 11 statuete Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film. „Nu pot juca, nu pot compune şi nu pot face efecte vizuale. Cred că de aceea sunt producător", a spus Landau în timp ce primea premiul împreună cu Cameron.

Parteneriatul dintre cei doi titani ai industriei cinematografice a continuat și după filmul Titanic. În 2009 au colaborat pentru filmul 3D Avatar. Producție care a depășit recordul anterior setat de Titanic. Avatar a rămas în istoria cinematografiei drept filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

„Avatar: The Way of Water” se află pe locul trei în topul filmelor cu cele mai mari încasări la nivel mondial. Portofoliul lui Jon Landau include și alte filme celebre precum seriile „Singur acasă”, „Mrs Doubtfire" şi "„True Lies”.

Jon Landau s-a născut în metropola americană New York pe 23 iulie 1960 într-o familie de cineaști, Ely și Edie Landau. Ely a murit în 1993. Jon Landau a fost căsătorit pentru aproape 40 de ani cu Julie Landau și au împreună doi copii Jamie și Jodie Landau, potrivit The Guardian.