„Ieri bunicul meu Olof Thunberg a murit. Trebuia să împlinească 95 de ani. A fost una dintre cele mai gentile persoane pe care le-am cunoscut. Îmi va lipsi foarte mult”.

În acest fel Greta Thunberg a dat anunţul decesului iubitului ei bunic din partea tatălui. Adolescenta de 17 ani, paladina ambientalismului a dorit să împărtăşească durerea sa pe social network pentru bunicul său, cunoscut actor, cascador şi regizor suedez.

Ştirea trecerii în nefiinţă a lui Olof Thunberg a venit chiar când nepoata sa de 17 ani se întâlnea la Universitatea Oxford cu Mala Malala Yousafzai, tânăra pachistaneză pe care talibanii au încercat s-o ucidă. Este deţinătoare a premiului Nobel pentru pace. În vârstă de 22 de ani, a postat pe propriile reţele de socializare o fotografie în compania activistei scandinave, scriind „She’s the only Id skip school for”, care tradus ar însemna „Ea este prietena mea pentru care aş chiuli de la şcoală”.

Malala se află în Marea Britanie din 2012, an în care a venit în insulă pentru a se trata de rana provocată de un proiectil care a trecut razant cu capul său: mai târziu a devenit o activistă mondială pentru drepturile fetelor la învăţătură. Iar acum a devenit prietena Gretei, o fată fără chef de şcoală făcută de The Times „Personalitatea anului 2019”, relatează ilgiornale.

Te-ar putea interesa și: