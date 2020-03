Stelian Burcă a murit duminică dimineață, după ce a cântat la o petrecere de mărțișor, în Olanda. Artistul a decedat din cauza unui infarct.

„A căzut pe pat, i-a facut respiraţie, ce a ştiut copilul că e mic. A venit salvarea cam la 35 de minute după apel. Era iubit de oamenii din toate judeţele, de toţi cei care l-au cunoscut. A cântat de la 8 ani”, a povestit fratele artistului, conform romaniatv.net.

Cei care doresc să își ia rămas bun de la artist sunt așteptați la capela cimitirului din Băile Felix, locul în care familia îl va înmormânta.

Dat fiind faptul că Strugurel de la Oradea a fost un artist atât de iubit, familia a decis ca în curtea cimitirului să fie montat un cort de 300 de persoane, în care toți cei care l-au iubit au venit să-și ia rămas-bun de la interpretul de muzică lăutărească.

Printre cei care și-au luat adio de la artist se numără și Adrian Minune. Manelistul a avut o relaţie extrem de apropiată cu Strugurel de la Oradea, ba chiar au şi cântat împreună, la diferite evenimente.

„Suntem alături de colegul şi fratele nostru Strugurel, toţi cei care suferim pentru el. Am venit să fim lângă el acum la rău, la bine am fost cu toţii. Suntem lângă el. Am cântat împreună, i-am făcut cadou un microfon super. Eram fanul dânsului”, a spus Adrian Minune.

La înmormântarea artistului, rudele au spus că 1.000 de persoane o să le fie alături, scrie Cancan.

