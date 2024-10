Sport Jakub Hromada, despre Rapid: N-am simțit în șapte ani la Praga







Jakub Hromada, mijlocașul central al Rapidului în vârstă de 28 de ani, a mărturisit că a simțit o legătură specială cu clubul din București, una pe care nu a experimentat-o în cei șapte ani petrecuți la Slavia Praga.

Jakub Hromada a semnat cu Rapid în februarie

Mijlocașul slovac Jakub Hromada, care a fost împrumutat timp de șase luni de la Slavia Praga și transferat definitiv în această vară, a suferit o accidentare în martie, dar a reușit să evolueze în 11 partide pentru Rapid, dintre care trei în actualul sezon. În ciuda dificultăților întâmpinate, Hromada a fost profund impresionat de conexiunea pe care a simțit-o cu echipa giuleșteană.

Deși a fost limitat de accidentări, Hromada a contribuit cu un gol pentru Rapid și a subliniat legătura specială pe care o are cu clubul din București, ceva ce nu a experimentat în anii petrecuți la Slavia Praga.

Cum s-a adaptat mijlocașul slovac în România

„Nu ştiu de ce, simt o conexiune puternică aici. Am stat șapte ani la Slavia Praga şi nu am simţit această conexiune la acel club. Am avut 7 ani incredibili acolo, dar la final nu am simţit această conexiune între mine şi club.

Nu ştiu de ce, dar este un sentiment frumos. Vreau să fac tot ce este mai bine pentru acest club fiindcă am am deja 8 luni, am avut o perioadă bună, să spunem. Ok, nu am avut rezultate bune, dar m-am simţit bine în Bucureşti, la acest club, şi sper ca în final să avem parte de succes”, a declarat Jakub Hromada, potrivit orangesport.ro.

Jakub Hromada, despre diferența dintre campionatul Cehiei și Superliga

Jakub Hromada a subliniat diferențele dintre fotbalul din Cehia și România, observând că, deși în România jucătorii sunt mai tehnici, aceștia nu manifestă aceeași determinare și sacrificiu ca în Cehia. El a remarcat că fotbaliștii din campionatul ceh, în special cei de la Slavia, sunt extrem de dăruiți și competitivi, ceea ce face ca echipele lor să fie mai puternice fizic.

Mijlocașul slovac a evidențiat progresul campionatului ceh, care a ajuns să fie clasat în primele 10 ligi europene, cu echipe precum Sparta și Slavia Praga jucând constant în Champions League și Europa League. Acest nivel ridicat a fost atins și datorită faptului că mai multe echipe din Cehia reușesc să se califice în competițiile internaționale în mod constant.

Comparând direct cu România, Hromada a remarcat că, deși jucătorii din Liga 1 sunt mai tehnici, echipelor românești le lipsește poate acea intensitate fizică pe care el o simțea la Slavia Praga, unde a fost obișnuit să vadă „25 de animale” care se luptau pentru fiecare minge.