„Jaful secolului”, printre preferințele publicului în primul weekend după lansarea în cinematografe

După proiecțiile speciale de la București, Iași, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Oradea unde au avut loc întâlniri cu o parte din membrii echipei, „Jaful secolului” (regia Teodora Ana Mihai, scenariul Cristian Mungiu) rulează în peste 40 de cinematografe din România.

Distribuit de Forum Film, „Jaful secolului” ocupă locul al treilea în box office (Cinemagia) după premiera în cinematografe, cu peste 11.000 de spectatori și încasări de peste 320.000 lei.

„Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Academiei Americane de Film 2026 (pentru premiile Oscar, categoria cel mai bun film internațional), îmbracă într-un mix de thriller, heist movie și comedie neagră o poveste despre migranții români din Europa. Inspirat din fapte reale (jaful comis de un grup de români la muzeul olandez Kunsthal în 2012), filmul vorbește despre inegalitatea de șanse, exploatare, complexe și dificultăți de adaptare, frustrările multor migranți și multele motivații care stau la baza deciziilor unor personaje care aleg să încalce legea sau să fie părtașe la acțiuni ilegale.

Din distribuție fac parte Anamaria Vartolomei, Rareș Andrici, Ionuț Niculae, Robert Iovan, Macrina Bârlădeanu, Lucian Ifrim, Mirela Nicolau și mulți alți actori români și străini.

„Filmul nu ia partea nimănui”, menționează scenaristul Cristian Mungiu, care îndeamnă spectatorii să vadă „Jaful secolului” pentru „latura lui de insolit și potențialul lui de entertainment de calitate”.

Filmul se va regăsi în programul Cinema City din Arad, Bacău, Baia Mare, Brașov, Brăila, București, Buzău, Constanța, Cluj-Napoca, Deva, Galați, Iași, Piatra Neamț, Ploiești, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara, Turnu Severin. Cinemax prezintă filmul în Veranda București, Cineplexx în locațiile din București Băneasa și Cineplexx Titan București, precum și Cineplexx Satu Mare, Sibiu, Târgu Mureș și Craiova. Spectatorii pot vedea filmul și la Cinema Csiki Mozi (Cinema Miercurea Ciuc); Cityplex Victoria Bârlad, Jean Constantin Constanța, Sfântu Gheorghe, Călimani Toplița, Dacia Huși; Happy Cinema Alexandria, Arad, Bacău, Bistrița, Botoșani, Focșani, Vaslui, Slobozia, București Vitantis și Colloseum, Hollywood Multiplex Bucharest Mall Vitan, Inspire Cinema Craiova Mercur și Cinema VIP Electroputere Craiova, Movieplex Plaza Romania.

„Jaful secolului” va mai rula în sălile Cine Gold Sibiu, Cinema Ateneu Iași, Cinema Capitol Onești, Cinema Dacia Bistrița, Cinema Elvire Popesco București, Cinema One Brașov, Cinema One Satu Mare, Cinema Palace Lotus Mall Oradea și Palace OSC Oradea, Cinema Trivale Pitești, Cinema Carpați Sinaia, Cinema Victoria Cluj, Cinema Arta Cluj, Cinema Florin Piersic Cluj-Napoca, Cinema Patria Craiova, Cinema Mon Amour Piatra Neamț, Cinema Arta Sibiu, Cinema Sergiu Nicolaescu Târgu Jiu, Cinema Independenta Târgoviște, Cinema TV Sat Sibiu Ion Besoiu, Cinema Timiș Timișoara, Cinema Scala Zalău, Cinema Unirea Botoșani, Cinema Călărași.

„Jaful Secolului” este o coproducție o coproducție România-Belgia-Olanda, realizată de Mindset Productions, Lunanime, Bastide Films, Les Films du Fleuve, Film i Väst, Filmgate Films, Avanpost Media și Mobra Films.

Marius Panduru RSC este directorul de imagine al filmului, iar Katharina Wartena și Robert Bitay semnează montajul. Scenografia a fost realizată de Simona Pădurețu, iar de costume s-a ocupat Margriet Procee. Directori de casting au fost Cătălin Dordea și Ann Willems.

Filmul a fost finanțat de Centrul Național al Cinematografiei – România, VAF și CCA – Belgia, FilmFonds Olanda și susținut prin programul MEDIA - Creative Europe al Uniunii Europene.

