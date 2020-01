Reacția ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, vine după ce sindicatul Culturalia i-a cerut premierului Ludovic Orba să intervină, acuzându-l pe ministrul Culturii ”că acoperă cheltuielile nejustificate din cadrul instituției, scoase la lumină de raportul Curții de Conturi a României”.

Sindicatul vorbește de ”persoanele detașate din societăți comerciale, între care coafeze, au ocupat funcții de consilieri în cadrul Ministerului Culturii, pe salarii cuprinse între 6.600 și 13.500 de lei/ brut pe lună. Asta în condițiile în care remunerația maximă prevăzută de grilele de salarizare era de aproximativ 5.000 de lei brut/lună”.

Ministrul a declarat insă că, ”în 2017, guvernul de atunci a decis alocarea sumei de 150 de milioane de lei pentru marcarea Centenarului şi, în acelaşi timp, la SGG s-a înfiinţat Departamentul Centenar, care avea drept scop gestionarea acestor bani”.

“Selecţia, organigrama acestui departament s-au făcut la Secretariatul General al Guvernului. Acest departament, după ce a fost făcut cu 21 de posturi, a fost transferat la Ministerul Culturii gata asamblat. Ministerul Culturii, la vremea respectivă, nu a avut niciun cuvânt de spus legat de selecţia şi condiţiile de angajare a acestor membri din departament. În perioada august 2017 – martie 2019, pe aceste 21 de posturi s-au perindat 53 de angajaţi. Acest departament a cheltuit 140 de milioane de lei din cele 150 de milioane alocaţi, 10 rămânând necheltuite”, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Culturii.

În opinia lui Bogdan Gheorghiu, dacă se poate “reproşa” ceva Ministerului Culturii este că, odată cu încetarea unor detaşări şi acceptarea altora noi, “aici s-a pus o viză de specialitate de către Serviciul Resurse umane”.

“Deci, practic, Serviciul Resurse umane a parafat acceptarea acestor angajaţi. Aici sigur că e un semn de întrebare. Ar trebui întrebată şefa serviciului din acel moment de ce a acceptat coafeze, miliţieni şi ce au mai scris acolo. Dar, cu toate că ştiu numele acelui om, nu vă pot divulga numele, pentru că există o lege care îmi interzice acest lucru, aceeaşi lege care mi-a interzis să îi spun doamnei de la sindicat numele oamenilor respectivi. Dânsa m-a acuzat de lipsă de transparenţă. Absolut fals. Mai mult de atât, pot să vă spun că lucrurile au fost prezentate ca şi cum s-au petrecut în mandatul meu. Ori eu am venit ministru la aproape un an după ce s-a evaporat acest departament, nu de când s-a înfiinţat. Când spun evaporat nu spun întâmplător, pentru că au fost detaşaţi din mediul privat şi acum, când a venit Curtea de Conturi, am căutat cot la cot cu aceasta pe acei oameni care nu sunt de găsit. Depăşeşte zona de competenţă a Ministerului Culturii. Aici altcineva trebuie să cerceteze mai adânc”, a afirmat Gheorghiu.

El a spus că acţiunea sindicatului din Ministerul Culturii este generată de faptul că el ar fi început o serie de reforme la nivelul instituţiei.

“Legat de sindicat, eu zic că aceste informaţii nu au fost date întâmplător. Noi suntem în perioada în care publicăm organigrama. Şi eu am făcut o organigramă mai performantă, din punctul meu de vedere. Sunt puţini angajaţi, doar 154, mult sub nevoile ministerului, am considerat că sunt prea mulţi şefi, prea multe funcţii de conducere la numărul ăsta de angajaţi şi probabil că am scos o anumită parte din personal din zona de confort şi dânşii acum simt nevoia să facă nişte acţiuni prin care să descurajeze ministrul să facă reforme în minister”, a declarat Bogdan Gheorghiu.

Potrivit Sindicatului “Culturalia”, persoanele detaşate din societăţi comerciale au ocupat funcţii de consilieri în cadrul Ministerului Culturii, au primit salarii uriașe.

“Sunt nereguli foarte mari descoperite chiar de Curtea de Conturi, în urma controlului realizat în 2019. Din păcate, ministerul le-a ascuns sub preş, aşa că noi le facem publice. Am înţeles de abia acum de ce Ministerul Culturii nu a avut bani să plătească drepturile salariale cuvenite. Banii au mers la persoane din mediul privat, detaşate pe salarii uriaşe. Este o bătaie de joc, pe bani publici!”, a declarat Ana Marin, preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Ministerul Culturii “Culturalia”.

“Auditul financiar asupra contului anual de execuţie a bugetului de stat pentru anul 2018 a scos la iveală faptul că 14 persoane, printre care chiar hair stylişti, au fost detaşate în Ministerul Culturii, de la societăţi comerciale, cu încălcarea legii. Aceste persoane au primit salarii de aproape trei ori mai mari, faţă de cât prevede grila de salarizare din Ministerul Culturii, raportată la Legea 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, se precizează într-un comunicat al sindicatului.

Coafeze și milițieni au fost descoperiți și la Ministerul Agriculturii. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a anunţat că urmează să fie reduse 15% din posturile din minister şi din instituţiile subordonate.

