Monden Jador vrea să devină vedetă TV. Manelistul a făvut mari schimbări: Mă trezesc la 7 dimineața







Jador se declară îndrăgostit lulea de iubita lui. În plus, artistul are planuri mari pentru a-și oficializa relația, dar și pentru a deveni părinte. Totodată, acesta și-a surprins fanii, mărturisind că regretă plecarea la Survivor All Stars. Fostul concurent a dezvăluit și motivele pentru care nu ar mai participa la o astfel de competiție.

Jador vrea să devină tată

Fostul concurent de la Survivor All Stars are planuri mari de viitor. Acesta se vede deja căsătorit cu Oana Ciocan, femeia care l-a determinat să viseze la o familie împlinită.

Jador își dorește să devină tată și susține că alături de iubita lui și-a găsit liniștea sufletească. Partenera lui de viață nu este încă însărcinată, însă artistul a mărturisit că își dorește o fetiță.

„Nu, era bine dacă era, dar nu e. Lucrez la asta, dar nu iese. Nu contează, sănătos să fie. Cred că îmi doresc fată. (…) Sunt foarte liniștit în relația mea, sunt foarte OK. ”, a spus Jador.

Îndrăgostit lulea de actuala iubită

Artistul și partenera lui sunt împreună de puțin timp, însă relația lor pare una extrem de puternică. De altfel, povestea de dragoste cu Oana a fost unul dintre aspectele care l-au atras înapoi acasă. Jador s-a aventurat în competiția Survivor All Stars, însă în prezent regretă această decizie.

„De când a apărut Oana mi-a făcut ordine în viață. Mă trezesc ziua, la ora 7, nu mă mai îmbrac cu ce vreau eu. Nu mai mănânc ce vreau eu, mă îmbracă ea, acum ea m-a îmbrăcat. Nu mai umblu șifonat, eu nici nu văd culorile. Ce îmi dă, eu iau pe mine. ”, a mai spus acesta.

Jador regretă plecarea la Survivor All Stars

Artistul a acceptat să intre a doua oară în competiția Survivor All Stars. Dacă prima experiență i s-a părut una captivantă, de data aceasta nu s-a întors din concurs la fel de încântat.

„De prost. Sincer, îmi pare rău că m-am dus, cumva. Dar totuși nu îmi pare. Pentru că m-am dus acolo ca un pește judecat după capacitatea lui de a se urca în copac. Nu sunt bun la asta, trebuie să stau în apă, adică în muzica mea.”, a declarat fostul concurent de la Survivor All Stars.

Manelistul a decis să își canalizeze toată atenția spre muzică, domeniu din care își câștigă existența. Totodată, el a precizat că așteaptă și oferte pentru eventuale noi proiecte de televiziune.