Că este un membru al familiei sau un prieten apropiat, dacă i-au cerut ajutor, Jador nu a refuzat pe nimeni.

Recent, Jador a povestit cum i-a dat fratelui său o sumă mare de bani ca să-și construiască o casă.

„I-am dat niște bani (n.r. fratelui său). O sumă mare pentru mine – o sumă mare pentru oricine – să-și facă casa,” a recunoscut Jador. Și nu numai lui. Tata nu vrea, e încăpățânat. Am mai dat și la prieteni, dar, din păcate, n-am mai primit banii înapoi. Am zis, bă, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Oi fi greșit eu cu ceva de nu-mi dau banii. Și am zis ”Lasă așa”. Mi-e și rușine să le cer banii acum”, a sps Jador .

Chiar și unor prieteni le-a dat bani, dar, din păcate aceștia au uitat să-i mai dea înapoi.

Cu toate acestea, unele guri rele au scos niște vorbe pentru care Jador a fost aproape linșat pe rețelele de socializare.

La un concert la care a participat recent alături de Liviu Guță, Jador a vrut să ajute un fotograf . Totul a decurs normal până în momentul în care artistul le-ar fi cerut bani fanilor pentru a se fotografia cu ei. Cel puțin, asta susțin mai multe persoane care au venit să-l asculte cântând pe Jador.

Mai precis, aceștia spun că la finalul concertului susținut, fostul concurent de la „Puterea Dragostei” ar fi cerut 10 euro pentru o fotografie.

Pentru a face lumină în această poveste, Liviu Guță a intervenit și a explicat care a fost situația reală.

Liviu Guță sare în apărarea lu Jador

„Vreau să vă spun toată întâmplarea aceasta sau zvonul acesta pe care mi l-a povestit un prieten din Germania, din Augsburg, unde am cântat și eu săptămâna trecută. Ca să înțelegeți cât sunt oamenii de răi… ”Dom’le, a venit Jador aici și a luat 10 euro pe o poză…”

Vedeți cum sunt oamenii? Pleci de acolo, îi mulțumești pe toți, îi bucuri, mai ales că e și pandemia asta și au stat numai în casă, numai în stresuri… Vii, le cânți, riști să ajungi acolo, că poate te bagă în carantină când te întorci…

Să vă spun cum a început povestea asta, că Jador ia 10 euro pe o poză. Să știți că nu este absolut nimic adevărat, eu sunt un om corect și nu țin apărarea nimănui, dar vreau să vă spun cum sunt oamenii, în general atunci când îi bucuri și după ce pleci, ei încep să te vorbească…

Am înțeles de la Mihai, patronul acestui restaurant din Augsburg că un fotograf din Germania a vrut să facă și el un bănuț și a zis: ”Dom’le, vă rog frumos, nu vreți să vin și eu aici, vreau doar să fac niște poze…” El a pus acolo un afiș pe care a scris: ”10 euro, poza”. Jador fiind acolo, a început să facă poze foarte multe. Lumea, ce a crezut? Că Jador ia 10 euro pe o poză, din cauza acestui om. Înțelegeți? Jador l-a ajutat pe omul ăsta, pe fotograf, dar nicidecum să ia 10 euro pe o poză!”, a povestit Liviu Guță pe vlogul său, potrivit cancan.ro