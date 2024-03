Monden Jador dezvăluie ce se întâmplă la Survivor. Cine a mințit în contract pentru a primi avantaje







După ce a fost descalificat de producătorii emisiunii Survivor All Stars, cântărețul de manele a dezvăluit ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat. Cântărețul de manele a dezvăluit ce minciună au născocit concurentele pentru a primi un beneficiu banal.

Jador a fost descalificat din emisiunea Survivor All Stars. Enervat de producători, manelistul a dezvăluit ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat. Concurent în echipa faimoșilor, cântărețul face acuzații despre concurente. Se pare că domnișoarele ar fi născocit câteva „miniciunele” pentru a primi beneficii în jungla dominicană.

Jador dezvăluie minciunile concurenților de la Survivor

După ce a fost trimis acasă, Jador pune tunurile pe echipa de producție de la Survivor. Manelistul n-a menajat pe nimeni și nimic. A vorbit despre producători, despre coechipieri și despre adversari. De asemenea, cântărețul a dezvăluit și ce se află în spatele eliminării lui din concursul de la PROTV.

Înainte de a pleca în aventura Survivor, toți concurenții dau cu subsemnatul că nu vor divulga informații. În caz contrar pot plăti scump. Participanții nu sunt cazați în cele mai bune condiții, dimpotrivă. Dar se pare că lucrurile s-au schimbat la ultima emisiune. Manelistul a declarat că fetele ar fi pus la cale un mic plan diabolic pentru schimba regulile joculului.

Fetele au născocit o minciună mică pentru un beneficiu banal

Fetele ar fi născocit o mică minciună atunci când au semnat contractele. Jador a dezvăluit că în ultimul sezon de Survivor concurenții s-au putut spăla pe dinți, o situație nemaiîntâlnită până acum.

„Fetele, anul ăsta, au fost hoațe. Au pus toate în contract că au boli de piele, ca să se spele (n.r la Survivor). Eu nu, eu am venit cu Biblia. Nu doar eu am fost cu Biblia, au fost mai mulți.

Te trezești dimineața, îți bagă ăia camera în față, după se duceau toți prin junglă să-și fac problemele. Te duci, ca la țară. După, te duci la joc”, a spus Jador. Cântărețul de manele s-a plâns în podcastul Acasă la Măruță că ai săi colegi au acuzat faptul că Jador ar beneficia de tratament preferențiabil din partea echipei de producție. Interpretul a fost descalificat pentru că a lipsit din emisiune timp de o oră.

Jador, descalificat de la Survivor

„A avut vreunul curajul să fugă? Sunt primul care am fugit din Survivor (…) Noi nu știam care e premiul și că finala e pe voturi. Când am aflat că finala e pe voturi, s-a urcat toată echipa în capul meu.(…) Știți cu toții de ce am fugit. Am vrut să grăbesc venirea Oanei acolo. Și nu știu de ce s-au supărat colegii mei, că n-am afectat pe nimeni. Pe mine m-au dat afară.

(…) De ce m-au descalificat pe mine? Culiță a fugit 8 ore, eu am fugit o oră. Ca ultimul prost. Mereu am fost cel mai rău din școală, în clasă. Eu mereu oaia neagră, și în familie și la Survivor”, a spus Jador, în emisiunea lui Cătălin Măruță.