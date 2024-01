Iuliana Marciuc, despre rolul său în divorțul lui Adrian Enache: „Relația noastră nu mai are nici o șansă”

Iuliana Marciuc a fost ivitată recent în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Într-un dialog sincer, celebrul moderator a adus în prim-plan detalii din viața personală, iar Iuliana a dezvăluit aspecte neașteptate, răspunzând cu sinceritate la cele mai temute „întrebări roșii”.

L-a influențat sau nu Iuliana Marciuc pe Adrian Enache să divorțeze?

Una dintre întrebările adresateIulianei Marciuc s-a referit la momentul divorțului lui Adrian Enache în 2009 și presupusa sa implicare în această decizie.

„Invitat într-o emisiune TV, Adrian Enache și-a anunțat divorțul și a mărturisit că dumneavoastră sunteți femeia vieții lui. Presa a scris că gelozia l-ar fi împins pe artist să ia această decizie după ce a aflat că dumneavoastră încercați la acea vreme, să vă refaceți viața lângă un om de afaceri grec. Dumneavoastră nu v-ați arătat impresionată atunci de declarațiile lui de iubire și ați spus, atunci, așa: Relația noastră nu mai are nici o șansă, este prea târziu. Vreau să știu dacă acțiunile și vorbele dumneavoastră au fost doar o strategie pentru a-l determina pe Adrian Enache să divorțeze?” Imediat a urmat întrebarea roșie, formulată de Denise Rifai: „I-ați forțat mâna lui Adrian Enache?”

Ce a dezvăluit Iuliana Marciuc despre divorțul lui Adrian Enache

Iuliana a răspuns detaliat, subliniind că nu a avut nicio implicare în decizia de divorț. Totodată a explicat cum a apreciat modul în care Adrian Enache a gestionat relația cu fiica sa, Diana, din căsătoria anterioară, precum și cu fiul său, David.

„Nu. Dacă era să îi forțez mâna, aveam timp suficient, pentru că așa cum am spus, din păcate, a trecut mult timp, dar ulterior, nu numai că nu i-am forțat mâna, dar ulterior l-am și înțeles.

Și anume, atunci când am devenit și eu mama și când am înțeles și am respectat că face parte dintre bărbații care atunci când divorțează, nu divorțează și de copil. Și am ajuns să apreciez acest lucru, să-l apreciez pentru felul în care a gestionat relația cu fata lui, cu Diana, care acum este și ea mămică și ulterior relația cu David.”, a precizat aceasta, potrivit celor de la kanald.ro.

Povestea de dragoste dintre Adrian Enache și Iuliana Marciuc

Adrian Enache și Iuliana Marciuc au o relație de mai mulți ani. Cu toate acestea, artistul a fost căsătorit timp de 20 de ani cu Corina, mama fiicei sale, Diana. Fosta soție a cântărețului a cerut divorțul după ce a aflat despre relația lui cu Iuliana Marciuc.

La rândul ei, Iuliana Marciuc a fost căsătorită cu Remus Posea, de care a divorțat în 2002.

După divorț, Iuliana Marciuc a început o relație cu cântărețul Adrian Enache, cu care s-a logodit la 6 iulie 2010. Pe 2 noiembrie 2005, moderatoarea a adus pe lume primul lor copil, David.