Iuliana Marciuc arată mai bine ca niciodată. „Probabil totul este datorită sufletului”

Întrăgita prezentatoare TV ne-a mărturisit că nu are niciun secret și că nu face eforturi extraordinare pentru a-și menține aceeași imagine ca acum 32 de ani când a debutat în postura de crainică la Televiziunea Română.

08

„Poate că nu m-am schimbat foarte mult. Sau aș vrea să cred că nu m-am schimbat foarte mult și, probabil, totul este datorită sufletului. Sufletul tânăr dă vârsta și vârsta este cumva o cifră a sufletului”, a povestit Iuliana Marciuc pentru Evenimentul Zilei.

Totuși, în cei 32 de ani de când este pe micul ecran, moderatoarea emisiunii „Destine ca-n filme” a încercat tot felul de frizuri și tunsori, însă nu foarte drastice, astfel încât cei care o urmăresc nu au avut un șoc atunci când a apărut pe micul ecran. „Am schimbat stilurile de coafură de-a lungul anilor. Am debutat cu părul lung și, uneori, cu două codițe împletite. Am mai avut, din când în când, și codițe împletite spic, apoi am avut șuvițe colorate. Apoi, dacă tot mi-am vopsit șuvițe blonde pe părul șaten, am făcut tot părul blond. Într-o perioadă m-am tuns. Cred că prima oară când m-am tuns a fost perioada în care am fost însărcinată cu David. Am lăsat apoi părul să crească, dar niciodată nu l-am avut atât de lung ca atunci când am debutat. Am mai încercat și breton și fără breon. Acum, de exemplu, sunt cu părul mai scurt și fără breton”, ne-a mai povestit Iuliana.