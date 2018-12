EXATLON. Scandalul NU se mai TERMINĂ. Media din România, în „FLĂCĂRI”

Iulian Pîtea de la Exatlon a fost criticat dur pentru atitudinea pe care a avut-o față de Alin Andronic. „Am primit mesaje în care sunt făcut parșiv” s-a plâns acesta. Iulian a ținut să lămurească în mediul online care este relația dintre el și Alin Adronic.





Internauții îl acuză pe Iulian Pîtea că a întors spatele lui Alin Adronic în finala cu Beatrice Olaru.

Iulian Pîtea spune că a primit mai multe mesaje în care este acuzat de trădare: „Am primit acum mesaje în care sunt făcut parşiv, pentru că i-am întors spatele lui Alin în finală. În realitate, am fost de partea lui Betty pentru că în acel moment toată lumea credea că ea nu are nici o șansă. De exemplu, dacă ar fi fost o finală între Alin şi Ana Otvoş, aş fi încercat să-l ajut pe Alin, aş fi fost de partea lui 100%, pentru că am fi vorbit de un meci echilibrat. Lui Betty nimeni nu-i dădea șanse cu Alin” a spus Iulian pentru Wowbizz.ro

Iulian Pîtea a mai specificat că în acest moment are o relație bună cu Alin și chiar a vorbit cu el ore întregi la telefon. Mai mult, acesta l-a invitat în Germania.

Beatrice Olaru, în vârstă de 29 de ani, a câștigat Marea Finală Exatlon România, după ce Alin Andronic a abandonat competiția. Scorul din Marea Finală a fost 1 la 0 pentru Betty, iar scorul pe traseul ales de ea a fost de de 2 la Alin Andronic a anunțat brusc că nu mai poate continua și că renunță la competiție.

