Ștefan Floroaica, protagonistul serialului „Lia”, s-a cuplat cu fosta iubită a lui Smiley. Un nou cuplu în showbiz-ul românesc

Ștefan Floroaica, protagonistul serialului „Lia”, a fost întrebat de mai multe ori dacă are o relație sau dacă este în tatonări cu ceva, dar a evitat răspunsul de fiecare dată. De curând, actorul a fost surprins cu fosta iubită a lui Smiley, Sânziana Negru.

Ștefan Floroaica și Sânziana Negru s-au pozat, separat, cu pisica actorului, semn că relația lor a evoluat într-un timp foarte scurt.

De curând, actorul a mai declarat că este dispus să înceapă o nouă relație și că s-a gândit să își întemeieze o familie. Acesta a spus că a devenit un om mai resposabil și că părinții lui sunt mândrii de el.

„Mie mi s-a schimbat viața de când am un motan. Mai mult mi s-a schimbat viața de când am motanul decât de când filmez la «Lia», dar întâmplarea face că motanul l-am luat de pe set de la «Lia». Cumva eram obișnuit cu ideea de a fi cunoscut de la «Exatlon», acum ating alt segment de oameni și, într-adevăr, mă abordează altfel acum. Dar eram cumva obișnuit, nu e o surpriză.

Atunci a fost o surpriză. Și vizavi de motan, am devenit mult mai responsabil, nu mă gândeam că pot să am grijă de un animăluț.Deci primul lucru pe care l-am făcut a fost să îmi cumpăr o plantă, acum câțiva ani. Încă trăiește, ăla a fost primul punct, acum a venit acest motan și o luăm progresiv. Ușor ușor, probabil, într-o zi, o să ajungem și la copii. Cu siguranță! Nu sunt căsătorit, maxim cu cine sunt căsătorit e Lia, joi de la 20:30, pe Antena 1. Dar acolo am două soții, am rămas doar cu una momentan, dar e o luptă acolo între Alice și Lia”, a spus Ștefan, potrivit Cancan.

Cine este noua iubită a lui Ștefan Floroaica

Sânziana Negru, noua cucerire a lui Ștefan Floroaica, este o celebră influenceriță de pe Instagram. O perioadă bună de timp, ea s-a iubit cu Smiley, dar relația nu a mai funcționat și au luat-o pe drumuri separate.

Ea a declarat că s-a mai întâlnit cu fostul ei iubit, Smiley, și că se bucură de fiecare dată când vede că este fericit alături de Gina Pistol și fetița lui.

„Inevitabil ne întâlnim. Am rămas într-o relație foarte bună. Mă bucur foarte tare pentru familia lui și pentru fetița lui. Mi se pare că e locul în care trebuie să fie”, a spus Sânziana.