Iulian Dumitrescu îi forțează mâna lui Nicolae Ciucă. Liderul PNL Prahova și-a depus candidatura la Consiliul Județean

Iulian Dumitrescu, anchetat de DNA pentru corupție, și-a depus candidatura pentru un nou mandat la Consiliul Județean, din partea PNL. El forțează, astfel, conducerii centrale a partidului care a amânat o decizie în cazul său.

Nicolae Ciucă și conducerea PNL a amânat o decizie în legătură cu candidatura președintelui suspendat al Consiliului Județean Prahova. Zilele trecute, președintele liberal spunea că organizația județeană nu a înaintat o propunere de candidat. Drept care conducerea partidului nu are cum să ia o decizie în cazul lui Dumitrescu.

În vreme ce conducerea centrală aștepta propunerea de la PNL Prahova, Iulian Dumitrescu și-a depus candidatura pentru un nou mandat la Consiliul Județean. Ocolind avizul Biroului Politic Național. Anunțul cu privire la depunerea candidaturii a fost făcut printr-un comunicat al PNL Prahova. Dumitrescu este anchetat de DNA într-un dosar de corupție, pentru o mită de peste 16 milioane de lei.

Iulian Dumitrescu a afirmat că a ales să candideze din nou „din respect pentru prahoveni şi pentru aleşii locali”. El a vorbit despre continuitate la Consiliul Județean și despre proiectele pe care le-ar fi inițiat. El a vorbit despre lucrările de extindere a reţelei de canalizare şi alimentare cu apă, despre rețeaua de gaze sau dotarea școlilor cu echipamente.

„Nu a fost o decizie simplă, dar, din respect pentru prahoveni şi pentru aleşii locali, am hotărât să candidez pentru un nou mandat şi să ofer continuitate la nivelul Consiliului Judeţean. Împreună cu aceşti oameni – primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni –, am reușit să facem în 3 ani în Prahova ce nu s-a făcut în 30 de ani înainte. Avem contracte pe fonduri europene de peste trei miliarde de euro. Am început proiecte de infrastructură extrem de necesare: centurile de la Comarnic, Azuga – Buşteni, Mizil, Păuleşti, Câmpina. Am modernizat Spitalul Judeţean şi avem astăzi cel mai modern bloc operator din România”, a afirmat politicianul conform comunicatului.