Conform viva.ro, fosta vedetă de la Pro Tv este izolată într-o casă de vacanță, alături de câțiva membri ai familiei și de mai mulți prieteni, dar ese extrem de optimistă.

„Iulia, nu am mai vorbit de mult… Respectiv de la sfârșitul lunii mai 2019, de la petrecerea VIVA! Ce faci, cum ești, ce ai făcut în ultimul an?

Bună! A trecut un an deja?! În ultimul an am făcut ce-mi place cel mai mult, am muncit… în deplasare! (râde)

Am început cu filmările pentru un serial de acțiune în UK, apoi am avut show-uri în diverse orașe, filmări pentru videoclipuri în Malta și Statele Unite, un turneu de peste o lună în America, o experiență memorabilă, de altfel, și am încheiat cu filmări, tot la Londra, pentru un film de Bollywood, chiar înainte să intrăm în lockdown, din cauza coronavirusului.

Cum se resimte pandemia de coronavirus în India?

Ca peste tot în lume, cu frică în tocul ușii, dar și cu speranța că vom trece repede peste asta.

Unii au înțeles gravitatea situației, i-au luat toate măsurile de precauție, alții bravează inconștient și iresponsabil și ies pe străzi, motiv pentru care poliția devine agresivă, pentru a putea păstra controlul.

Este trist să văd acest cerc vicios. Sărăcia îi forțează pe oameni să iasă din casă. Sunt familii numeroase, care locuiesc într-o cămăruță, care nu au ce să pună pe masă pentru că nu mai au unde să muncească cu ziua, așa cum erau obișnuiți să trăiască.

Unii oameni se luptă pentru supraviețuire în India. Este greu de controlat răspândirea virusului într-o ară cu o populație atât de numeroasă ca India, deși s-au luat măsuri eficiente”, a declarat Iulia Vântur pentru sursa citată.

Iulia Vântur este o prezenţă din ce în ce mai activă în prim-planul producţiilor de la Bollywood, iar presupusa ei legătura cu starul Salman Khan este în atenţia presei indiene.

În august 2019, un site indian a anunțat că celebrul actor de la Bollywood a cumpărat un inel de logodnă cu diamant pentru Iulia Vântur, semn că cei doi se pregătesc de nuntă. Inelul a fost oferit de Salman Khan chiar de ziua de naștere a blondinei.

Cu toate acestea, Iulia Vântur se ferește să vorbească despre relația cu Salman Khan, un adevărat star în India, ţara în care diva s-a mutat în urmă cu aproape 7 ani.

Ea susține că preferă să nu vorbească foarte mult despre relația ei cu Salman Khan, întrucât vedetele de la Bollywood nu au acest obicei, iar publicul indian respectă această alegere.