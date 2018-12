Iulia Vântur trece prin momente CUMPLITE. Artista este RĂPUSĂ LA PAT. Doctorii au pus un diagnostic GRAV

Cunoscuta prezentatoare de televiziune, Iulia Vântur a afirmat pe pagina sa de socializare că trece prim momente foarte grele chiar acum de sărbători. O infecţie virală puternică ia scticat planurile de sărbători. Acum este obligată să rămână izolată în casă.





„In ultimele saptamani m-am simtit precum un copil, iarasi…unul pedepsit . Nu am avut voie sa parasesc casa pentru multe zile, nici sa interactionez cu alte persoane. Mi s-a spus sa fiu o fata cuminte, sa imi iau medicamentele si sa nu cumva sa iesi locuri aglomerate. Am avut o boala contagioasa, care m-a tinut in casa. Nu am avut-o cand am fost mica, iar ca adult nu mi-a trecut prin cap sa ma protejez de ea. Zilele astea avem vaccin contra infectiilor virale si nu numai. Acum sunt bine, insa regret ca nu m-am vaccinat la timp. Mi-am invatat lectia si ma voi vaccina. Controlati-va, luati vitamina C si vaccinati-va! Dumnezeu sa va binecuvanteze, „a scris Iulia Vântur pe o rețea de socializare.

