Iulia Vântur a „călcat strâmb” în relație. Fosta prezentatoare TV ar fi putut ajunge în fața altarului

Viața Iuliei Vântur s-a schimbat complet în momentul în care l-a cunoscut, la un eveniment monden, pe celebrul actor Salman Khan. Românca s-a îndrăgostit iremediabil de acesta și s-a mutat în India.

Iulia Vântur a „călcat strâmb”

Fosta prezentatoare TV a fost mereu o persoană discretă în ceea ce privește viața personală. Înainte de relația cu Salman Khan, Iulia Vântur a avut o relație timp de patru ani cu Marius Moga.

Pentru că formau un cuplu ușor atipic anilor 2000, prezentatoarea și compozitorul erau mereu în centrul atenției. Nu mulți au crezut în relația lor, însă Iulia Vântur și Marius Moga au fost la un pas să se căsătorească.

Din nefericire artistul era extrem de ocupat pe plan profesional, lucru care a dăunat vieții personale. După cum chiar el a dezvăluit în urmă cu mai mult timp:

„Stăteam numai în studio și munceam, pentru că am vrut să ajung undeva. E drept că am reușit, dar sacrificiile au fost mari”, mărturisea Marius Moga, în urmă cu mult timp.

Se pare că nu doar munca a dăunat relației, ci și infidelitatea frumoasei Iulia Vântur. Potrivit informațiilor de la acea vreme, fosta prezentatoare TV a fost cea care a „călcat strâmb”, ceea ce a și dus la despărțirea definitivă.

„A fost oglindă pentru mine”

Iulia Vântur și Marius Moga au reușit să treacă peste problemele întâmpinate și să rămână în relații extrem de bune. Drept dovadă, în urmă cu ceva timp, Iulia a vorbit la superlativ despre fostul partener de viață:

Am trăit foarte multe experienţe împreună şi e un om important în viaţa mea. Am ajuns într-un alt nivel care mă satisface foarte tare, care-mi place foarte mult. Clar am evoluat! Ştii cum se spune, partenerul e oglinda ta. Tu nu eşti atât de obiectiv încât să te priveşti aşa cum eşti de fapt. În momentul în care e cineva care stă zi de zi cu tine şi care îţi observă şi relele și bunele, şi mai ales ştie să comunice cu tine, şi e destul de analitic, poţi să înveţi lucruri despre tine şi să te vezi cu adevărat.

Marius a fost oglindă pentru mine, şi eu pentru el. M-a ajutat foarte mult să mă cunosc. În primul rând suntem foarte buni prieteni. Adică un prieten pe care îl câştigi aşa şi-l păstrezi. E cel mai important lucru. Am învățat multe și am crescut și evoluat împreună. Ne-am modelat unul pe celălalt. Am învățat ce înseamnă dragostea adevărată și pură, mai ales după ce am terminat relația. Abia după, am simțit dragostea aia necondiționată – când nu mai vreau nimic de la el, ci doar să-i fie bine”, spunea Iulia Vântur în urmă cu mai mult timp, pentru showblitz.ro.