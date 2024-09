Monden Iulia Albu, vrobe grele despre fostul soț: Nu toți purtători de măr al lui Adam sunt bărbați







Iulia Albu s-a supărat pe fostul soț, astfel că i-a scris un mesaj în care contrazice toate afirmațiile acestuia din ultima vreme. Starleta spune nici măcar cadourile nu i le-a lăsat.

Nemiloasă cu fostul soț

Într-o postare în care explică public care este adevărul ei legat de acuzațiile lui Mihai Albu, Iulia Albu scoate la iveală lucruri șocante.

„O să vă spun povestea unui om MARE care a devenit mic. Povestea unui om capabil DE ORICE pentru a o distruge pe mama copilului lui. Un om care de 11 ani nu se oprește. Și care nu o va face niciodată. Mihai Albu, nu ai dreptul să vorbești despre familia mea! (…)

Am ajuns în momentul 0 în care consider ca hărțuirea mediatică din partea fostului meu soț depășește orice granițe ale absurdului.

În data de 16.09.24, fostul meu soț a făcut următoarele declarații: 1. “Mikaela nu a fost lăsată să o vadă pe bunica sa înainte să moară”. Oare ce ar spune mama ta, Mihai? Nu îți este rușine? 2. „Verigheta mi-a dat-o înapoi. Nu cred că o mai am. Parcă am topit-o și am făcut ceva din ea. Eu așa știu, că dacă o căsnicie nu merge, se dă înapoi. Am primit-o la vreo doi ani după divorț. Îi spusesem că dacă nu mai rămânem împreună, verigheta se înapoiază”, ne-a spus Mihai Albu.” - la momentul respectiv nu am considerat necesar să dau o replică, dar o voi face acum.

„A luat înapoi toate cadourile”

Nu agreasem nimic în prealabil, ca și în cazul stabilirii numelui după divorț, aceste ”înțelegeri” există doar în imaginația fostului meu soț. Acesta a luat înapoi toate “cadourile” pe care mi le făcuse în timpul relației noastre. TOATE”. Vedeta îi mai reproșează fostului soț că nici măcar nu și-a amintit că rochia ei a fost făcută de Răzvan Ciobanu, cel despre care Mihai Albu spunea că îi eeste prieten.

”Ai foarte mult timp pentru declarații și interviuri, și pentru scandaluri pe care tu le pornești. Pe care tu le continui și pe care apoi le folosești pentru a poza în victima. Parca nu îți plăceau găinile… Tot timpul ai pozat în ce nu ești. Soț model, tată model, instanță morală. Nu ești nimic din aceste lucruri. Ajunge. Ești MIC, atât”, a mai spus Iulia Albu.