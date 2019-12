Având în vedere reputația pe care și-a construit-o, celebrul critic vestimentar nu se asociează cu orice band.

Companiile care doresc publicitate din partea Iuliei Albu trebuie să scoată din buzunare sume care încep de la 5,000 de euro.

„Proiectele mele pe YouTube au fost suținute de sponsori, au fost targhetate. Asta nu înseamnă că fac lucruri doar pentru a câștiga bani de la sponsori și nu fac asta din dragoste pentru publicul meu și din pasiune. Ba da, fac și din pasiune”, a mărturisit Iulia Albu pentru Libertatea.

Vedeta s-a destăinuit și a vorbit despre lucuri mai puțin știute din trecutul ei

„Sunt foarte stăpână pe mine! Acum, ca adult! Nu a fost însă mereu așa! În copilărie, de fapt din grădiniță până la liceu, am fost Scheletron, am avut probleme cu acneea și am fost ținta ironiilor tuturor colegilor mei de clasă. Eram agresată, cum se spune acum, “bullied” și nu îmi e rușine să o spun. Eram foarte slabă, din păcate stilul anorexic, nu cel drăguț, deși mâncam. Primeam tot felul de porecle, de la Scheletron, Schel, aveam chiar și un diminutiv, Schel, nu e chiar diminutiv, e o prescurtare. Mi se spunea în toate felurile în care li s-a spus fetelor înalte și slăbănoage, doar că erau și fete înalte și mai armonios dezvoltate.

Nu am fost niciodată foate umilă, nu am fost cu capul plecat, chiar dacă în sinea mea sufeream foarte mult….Dar nu aveam încredere în mine! E și foarte greu să ai încredere în tine și să fii puternic când toată lumea îți spune altceva. Îmi uram de exemplu nasul, mi se părea foarte mare. Ulterior a început să îmi placă, iar acum, când mă uit la fotografii, îmi dau seama că nu era chiar atât de rău, dar atunci era o mare problemă. Pentru că eram și foarte slabă, nu puteam să port fuste, mi se părea că nu îmi stăteau bine”, a mărturisit Iulia Albu pentru perfecte.ro.

