Actualitate Iulia Albu, criză vestimentară. Ce este dispusă vedeta să facă pentru o salopetă







Celebra Iulia Albu se pare că trece printr-o criză vestimentară, cel puțin dacă judecăm după unul dintre story-urile vedetei. Aceasta a făcut un anunț financiar legat de o anumită salopetă.

Iulia Albu și nevoile „fashionistice”

Cunoscută pentru excentricitățile sale, Iulia Albu nu se dezice nici acum. Aceasta a postat pe rețelele de socializare că este dispusă să dea o sumă de bani pentru o salopetă. Vorbim despre un produs la mâna a doua, care ar fi costat 150 de lei. Pentru că artista a ratat vânzarea, oferă celui care a cumpărat-o de trei ori prețul.

Doar-doar ajunge să intre în posesia salopetei buclucașe. Este vorba despre o salopetă de schi multicoloră care se pare că i-a picat cu tronc Iuliei. Mai ales că aceasta este cunoscută pentru preferințele ei vestimentare ieșite din comun. Cea care a consacrat-o din acest punct de vedere a fost primul său animal de companie, mai exact o găină. Iulia Albu a ales special acea pasăre pentru a șoca și pentru a intra în atenția publicului.

Colecție impresionantă de haine

Lucru care s-a și întâmplat. Iar din acel moment prin mâinile ei au trecut mai multe astfel de păsări, dar și altfel de animale. Iar Iulia a devenit critic vestimentar după ce a obținut și o diplomă de la o facultate de profil. Asta chiar dacă ea avea deja o meserie în care excela, anume cea de avocat. A lăsat așadar bara pentru haine și de atunci este unul dintre cei mai temuți critici vestimentari.

Drept urmare în momentul în care se afișează public aceasta are grijă ca ținutele ei să fie impecabile. Probabil și salopeta ar fi făcut parte dintr-o asemenea ieșire, dar se pare că altcineva i-a luat-o înainte. Oricum în materie de haine, Iulia Albu are o colecție impresionantă. Ba chiar are multe obiecte vestimentare de colecție la propriu.