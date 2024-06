Monden Iulia Albu are un mare regret. Ce spune în legătură cu fostul ei soț, Mihai Albu







Iulia Albu revine în televiziune ca jurat al show-ului „Splash! Vedete la apă!”, emisiune care va debuta începând cu data de 29 iunie 2024. Deși au trecut niște ani de la divorț, vedeta nu poate uita anumite lucruri pe care le regretă.

Iulia Albu, despre casa boierească pe care a pierdut-o

Iulia Albu a vorbit și despre casa boierească construită de străbunicul său „ce trona falnic în centrul Horezului” pe care a pierdut-o.

„Regret faptul ca la un moment dat familia mea a trebuit să renunțe la casa boierească construită de străbunicul meu ce trona falnic în centrul Horezului, casa în care mi-am petrecut mai toate vacanțele de vară până la 16 ani.

Și regret ca nu am niciodată suficient timp să țin legătura cu oameni la care țin enorm. Nu, nu regret ca sunt o persoană cunoscută. Este un privilegiu construit prin munca pe care am știut mereu să îl apreciez. Și mai regret ceva. Faptul ca nu mi-am păstrat și numele meu atunci când m-am căsătorit”, a declarat Iulia Albu.

Iulia Albu. Sursa foto: Facebook

Vedeta spune că a ales să devină cunoscută doar după divorț

Iulia Albu a spus că nu a dorit să fie în lumina reflectoarelor când era cu Mihai Albu. Dacă și-ar fi dorit acest lucru, ar fi putut profita deoarece era un designer foarte cunoscut.

„Pentru mine nu a reprezentat niciodată un scop în sine să devin persoană publică. Mi-ar fi fost de altfel foarte ușor să fac asta mult mai devreme fiind căsătorită cu o persoana destul de cunoscută la momentul respectiv. Să nu uităm, totuși, că Mihai Albu era un designer cunoscut, care, chiar dacă nu activa în televiziune și nici nu era vreun mogul în presă, ar fi putut facilita anumite apariții.

Faptul că nu s-a întâmplat asta, este pentru că nu am dorit acest lucru. Practic, în cazul meu lucrurile s-au întâmplat invers… La un moment dat am luat hotărârea ca numele meu să apară în dreptul muncii mele, iar pentru asta a trebuit să îmi construiesc unul”, a mai declarat vedeta.

Iulia Albu. Sursa foto: Facebook

Iulia Albu susține că a învățat și cinci limbi străine

Fosta soție a designerului Mihai Albu spune că are o pregătire specială, pe lângă avocatură a „învățat și cinci limbi străine pentru ca am vrut să pot oricând să pot sta la masă cu oricine.”,

„Am renunțat la avocatură doar în momentul în care îmi dădusem toate gradele și eram deja avocat definitiv. Mi se pare importantă această precizare mai ales acum când orice absolvent de drept se autointitulează avocat uitând de stagiu, examenul de Barou și Definitivat.

Am învățat și cinci limbi străine pentru ca am vrut să pot oricând să pot sta la masă cu oricine. Studiile mă califică pentru o varietate de profesii, dar la finalul zilei, îmi doresc să fac ceva relevant pentru oameni. Revenind, da, am devenit persoană publică, dar asta în urma impactului pe care munca mea editorială l-a avut în peisajul modei și monden din România”, a concluzionat Iulia Albu în interviul pentru cancan.ro