Iulia Albu, pe urmele lui Cătălin Scărlătescu. Decizia luată după America Express

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au format o echipă la sezonul trecut din America Express. La întoarcerea acasă, cei doi au simțit nevoia ca pentru o perioadă de timp să stea separat, fiecare plecând în vacanță în locurile unde au considerat că își pot umple bateriile. Celebrul chef a povestit la începutul acestui an că a simțit nevoia să fie singur, asta după ce a trecut prin diverse probe în cadrul competiției.

„Ce separați, mă, nici nu i-am zis pa, mi-am luat geanta și am plecat. Direct în Vamă. M-a întrebat: <Ce faci?> <Nimic>. Trei zile am stat în Vamă, după care m-am dus în Deltă, singur. Mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele, nu am aruncat la pești, doar am pus bețele pe poziție și am stat. Și a venit unu cu barca și zice: <Ce faci?> <Stau>”, a povestit chef Cătălin Scărlătescu în cadrul podcastului Fain și Simplu.