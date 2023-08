Iulia Albu, prădată de hoți. A avut parte de momente de coșmar

Incidentul a avut loc în urmă cu mai mulți ani când Iulia Albu era plecată din țară alături de Adela, una dintre bunele sale prieteni. Cele două s-au cazat la o vilă, iar totul a decurs normal până când pe timpul nopții a auzit cum cineva încerca ușa de la intrare. Iulia Albu și prietena sa s-au speriat teribil încât au sărit pe geam în pijamale și s-au dus direct la poliție.

„Eu și prietena mea, Adela, chiar avem niște povești foarte frumoase. Noi două am sărit pe geamul unei case, la 01.00 dimineața. Aveam un proiect, pentru fundația Mihai Eminescu, a prințului Charles, un program de dezvoltare zonală și stăteam într-o casă de oaspeți. Ziua trebuia să lucrăm cu meșteri locali, să aducem cumva într-o modernitate, meșteșugul lor. Eram cazate într-o casă de oaspeți, și la un moment dat, am simțit că a intrat cineva peste noi. Și am sărit pe geam”.