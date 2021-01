Iubita unui fotbalist face dezvăluiri cutremurătoare despre relația lor. Femeia, în vârstă de 28 de ani, și-a pus viața pe tapet într-un interviu acordat unei publicații.

Ioana Golea (foto Facebook) a intrat în atenția opiniei publice după ce a povestit că iubitul ei, fotbalistul, este un parior înrăit. Dezvăluirile au apărut la începutul acestui an. Potrivit femeii, iubitul, Marius Ioniță, jucător la Gloria Buzău, ar fi pariat chiar împotriva propriei echipe. Ioana Golea a precizat că făcut aceste dezvăluiri din cauză că l-a prins cu o altă femeie.

Acum, ea a povestit, într-un interviu acordat publicației Playsport, că este însărcinată cu jucătorul pe care l-a dat în vileag. Întrebată cum a reacționat iubitul când a aflat că va avea un copil, Ioana a spus că nu foarte bine.

„Da, sunt însărcinată în șase săptămâni, vestea m-a luat și pe mine prin surprindere. Nu foarte bine, ținând cont că citește mesajele mele, dar nu reacționează în niciun fel. Probabil că nu își dorește acest copil. Aș fi vrut să putem sta de vorbă, un copil nu este o jucărie. Din păcate, nu pot forța un dialog dacă el nu își dorește”, a povestit Ioana Golea în interviu.

Lovitura primită după Crăciun

Ioana a povestit că în ziua când a mers la fotbalist să-i spună despre sarcină, acesta era cu altă femeie.

„Pe 27 decembrie m-am dus la Breaza să îi spun că sunt însărcinată. Numai că, ce să vezi, el era în casă cu o altă femeie, o voleibalistă din Galați. Nu știu ce voi face pe viitor, dacă îl voi păstra sau nu”, a relatat Ioana Golea.

Nu știe dacă va păstra copilul, dat fiind că mai are o fetiță pe care o crește singură. Ioana a spus că înclină spre avort având în vedere situația dificilă în care se află.

„Este foarte greu să crești un suflet de una singură. Eu mai am un copil pe care îl cresc fără ajutor, nu este deloc ușor. Am să mă hotărăsc până la sfârșitul acestei luni. Am sufletul sfâșiat, mă chinuie ideea de a face un avort, dar pe de altă partă îmi este cumplit de greu să mai cresc un copil de una singură. Este o decizie care mă macină și nu mă mai lasă să dorm noaptea”, a mai spus ea.