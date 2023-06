Iubita lui Reghe aruncă în aer online-ul! Ploaie de complimente după o apariție de divă

Corina Caciuc, femeia care i-a luat locul Anamariei Prodan în viaţa antrenorului lui Neftchi Baku, a avut o apariţie fabuloasă, care a provocat foarte multe reacții, comentarii și like-uri în mediul online.

Cel supranumit Reghe a fost felicitat cu larghețe pentru alegerea extrem de einspirată pe care a făcut-o în viața personală, potrivit as.ro. Corina este cu 17 ani mai tânără decât fostul fotbalist Laurenţiu Reghecampf. I-a dăruit acestuia un băieţel, pe micuţul Liam.

Toți comentatorii au remarcat că partenerul acesteia a făcut o fotografie spectaculoasă, postată de fostul jucător şi antrenor al Stelei pe contul său de Instagram. Laurenţiu Reghecampf a folosit mai multe emoji, care înfăţişează inimi, care să-i redea sentimentul de fericire pe care îl trăiește. Postarea a adunat peste 23.000 de aprecieri şi sute de comentarii.

„Asta da femeie frumoasă!”

„Frumoși sunteți, toți, iar soția ta e o finețe!”

„Ce a făcut la viața ei nu știu, habar n-am, dar de frumoasă e frumoasă”

„Ce feminină și frumoasă e Corina, o finețe de fată. Să fiți fericiți!”

„Bună alegere, Reghe”, au fost doar câteva dintre comentariile primite de Reghecampf.

Trei băieți cu trei femei diferite

Reghe are în total trei băieți, fiecare cu altă mamă. Luca Reghecampf este cel mai mare și este rodul căsniciei pe care a avut-o cu prima sa soție, Mariana Pfeiffer. Bebeto (Laurențiu Reghecampf Jr) este fiul avut cu Anamaria Prodan. Liam a venit peume în timpul unei relații controversate, fostul fotbalist fiind atacat constant de soția sa la acea vreme, impresarul Anamaria Prodan, că a părăsit domiciliul conjugal și și-a trădat soția și copiii.

Potrivit propriei mărturisiri, între antrenor și Corina a fost dragoste la prima vedere. „Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea.

Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva.

Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a mărturisit Laurențiu Reghecampf, anul trecut, în cadrul unui podcast.