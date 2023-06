Momentul care a marcat-o pe Anamaria Prodan. Nu a mai putut face nimic. „Am trăit niște sentimente cumplite”

Anamaria Prodan a povestit că una din prietenele ei Gabriela a stat cu Ionela Prodan când era în spital și că îi mulțumește pentru asta. Impresara a mărturisit că a trăit niște sentimente cumplite, dar că apropiata ei a ajutat-o cu înmormântarea.

„În noaptea aceea, Gabi a stat până târziu la spital și după ce a plecat i-am dat mesaj să se întoarcă. Noi am stat împreună și am știut și am stat liniștite pentru că Gabi era acolo și se va ocupa ea de tot, eu în momentele acelea neștiind de nimic. Am fost cumva anesteziată și am trăit niște sentimente cumplite. Cred că orice om, își pierde mama, are așa niște sentimente cumplite”, a povestit Anamaria Prodan, potrivit Fanatik.

Anamaria Prodan, afacere de pompe funebre

În prezent, Anamaria Prodan și Gabriela și-au deschis o afacere de pompe funebre. Cele două prietene se ocupă de tot ce înseamnă înmormântări, iar de curând, au cumpărat un dric de lux. Fosta soția a lui Laurențiu Reghecampf a plătit peste 100.000 de euro pentru această mașină.

„Am dormit în dric două ore. Am condus foarte mult și ne doream să ajungem mai repede acasă și n-am găsit hotel și am zis la ora aia să dormim două ore. Înainte, aveam senzația că dacă dorm lângă un sicriu iese cineva și mă prinde, acum, noroc că mașina are două locuri în față și două în spate, nu e un dric normal”, a mai povestit vedeta.

De curând, Anamaria Prodan, Adriana Bahmuțeanu și prietena ei, Gabriela, s-au dus la o petrecere exclusivistă cu dricul cumpărat. George Restivan, soțul Adrianei Bahmuțeanu, nu a mai avut loc pe bancheta din spate și a stat pe „ocul mortului”, unde în mod normal se pune sicriul.

Dricul Anamariei Prodan are lumini în interior, în partea din spate, iar suportul pe care stă sicriul se mișcă din telecomandă.