Monden Iubita lui Iustin Petrescu, din nou în centrul atenției. Mesaj dur pentru internauți







Hara, actuala iubită a lui Iustin Petrescu, s-a întrebat de ce iubitul ei a fost pus la zid și transformat într-un caz mediatic de proporții și de ce Tzancă Uraganu, care a recunoscut că a bătut mai multe femei, nu a fost criticat. „Unde sunteți acum, activiști de carton?”, a întrebat Hara.

„Unde sunteți acum, activiști de carton? Unde e isteria colectivă, comentariile, hashtagurile? (…) Omul a zis senin că mai dă câte o palmă, două, chiar și un picior dacă are femeia crize de gelozie și voi... liniște. Probabil sunteți plecați în vacanță, altfel nu îmi explic”, a scris Hara pe Instagram.

Tzancă Uraganu a intrat în centrul atenției după ce, într-o discuție relaxată, a admis că și-a agresat partenerele. Afirmațiile au provocat un val de reacții pe internet, însă ulterior artistul a încercat să-și nuanțeze declarațiile.

Diferența de percepție publică a stârnit nemulțumirea Harei, care consideră că iubitul ei a fost judecat mai aspru decât Tzancă. În trecut, Iustin Petrescu a fost acuzat de agresiuni fizice de către fosta sa parteneră, Marilu Dobrescu, scandal care a generat o avalanșă de reacții critice și l-a transformat într-un personaj extrem de contestat.

După ce Marilu Dobrescu a spus că a fost bătută de Iustin, acesta a primit multe înjurături și amenințări cu moartea pe rețelele de socializare. El a declarat că și partenera sa, Hara, a avut mult de suferit și că oamenii ar trebui să înțeleagă că adevărul este mereu la mijloc.

Acum, iubita lui face front comun cu el și atrage atenția asupra faptului că, atunci când vine vorba despre Tzancă Uraganu, publicul nu reacționează la fel de vehement.