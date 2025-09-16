It's the economy, stupid!

Marți, 16 septembrie, de la ora 12:00, platforma Hai România găzduiește o ediție specială a emisiunii „Contrapunct”, moderată de jurnalistul Dan Andronic. Invitatul nostru este Gabriel Biriș, avocat și consultant fiscal cu experiență în politici publice, care va analiza la rece situația economică a României, măsurile guvernamentale adoptate recent și un set de soluții realiste pentru lunile următoare.

Vom discuta despre inflație, deficit și creștere, despre cum arată execuția bugetară la zi, ce înseamnă pentru companii și salariați modificările de TVA, accize și contribuții, dar și ce spațiu de manevră mai are statul pentru a sprijini investițiile și competitivitatea fără a pierde controlul asupra datoriei. Abordăm direct tema costului vieții: prețurile la alimente, energie și impactul asupra coșului zilnic.

Ne uităm unde merită să reducem cheltuieli administrative și unde trebuie să investim inteligent. Vom aborda și digitalizarea ANAF și a administrației, combaterea evaziunii fără a penaliza conformarea voluntară, debirocratizarea pentru IMM-uri, precum și accesul la finanțare și costul capitalului într-un context de dobânzi încă ridicate. Discutăm lecțiile din țările OCDE și cum pot fi adaptate local.

Ne uităm și la piața muncii: forța de muncă disponibilă, productivitate, migrație și calificare. În locul promisiunilor populiste, căutăm echilibrul dintre sustenabilitate fiscală și protejarea veniturilor mici. Vom testa măsuri care pot fi implementate rapid — simplificări procedurale, predictibilitate fiscală, calendar clar pentru rambursări și plăți — și reforme cu efect pe termen mediu (2–3 ani): modernizarea infrastructurii energetice, stimularea investițiilor private și profesionalizarea administrației.

„Contrapunct" rămâne un spațiu de dezbatere onestă și informată.

