Italia – Turcia 3-0 în primul meci de la Euro 2020

Fanfara poliţiei italiene a cântat din opera Wilhelm Tell, iar poliţişti călare au apărut pe Stadio Olimpico din Roma. 12 percuţionişti agăţaţi de acoperişul arenei au apărut în incintă, unde aflau şi sportivi cu mingi uriaşe reprezentând culorilor celor 24 de participante. Pe arenă au fost prezenţi 16.000 de spectatori. Ceremonia s-a încheiat cu un moment digital în care s-a intonat imnul Euro-2020, cântat de DJ-ul olandez Martin Garrix, alături de Bono & The Edge, imn intitulat: „We Are The People We’ve Been Waiting For” (Suntem oamenii pe care îi aşteptam).

Debut perfect pentru „squadra azzura”

Italia a învins, vineri, la Roma, cu scorul de 3-0 (0-0), Turcia, în primul meci de la Euro 2020. Golurile au fost marcate de Demiral ’53 (autogol), Immobile ’66 şi Insigne ’79.

Turcia: Çakir – Çelik, Demiral, Söyüncü, Meras – Yokuslu (Kahveci ’65) – Karaman (Dervişoglu ’76), Tufan (Ayhan ’64), Yazici (Under ’46), Çalhanoglu – B. Yilmaz. Selecţioner: Şenol Guneş

Italia: Donnarumma – Florenzi (Di Lorenzo ’46), Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Locatelli (Cristante ’74) – Berardi (Bernardeschi ’85), Immobile (Belotti ’81), Insigne (Chiesa ’81). Selecţioner: Roberto Mancini

Meciul a fost arbitrat de olandezul Danny Makkelie. Tot în grupa A se joacă, sâmbătă, Ţara Galilor – Elveţia.