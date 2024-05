Proteste în stradă la Tel Aviv. Israelienii pun presiune pentru eliberarea ostaticilor

Israelienii au ieșit în stradă, la Tel Aviv, cerând premierului Benjamin Netanyahu să facă mai mult pentru eliberarea ostaticilor. Protestele vin după ce teroriștii au publicat imaginea unui bărbat răpit de Hamas, pe 7 octombrie.

Protestatarii au cerut autorităților să întreprindă mai multe demersuri pentru eliberarea ostaticilor. Armata israeliană pregătește o operațiune militară în orașul Rafah, considerat ultimul bastion al teroriștilor Hamas.

Israelis have gathered to protest for the release of hostages and early elections hours after the Israeli government stated it would not head to Cairo for ceasefire talks due to dissatisfaction with… https://t.co/nOGMi2hfGu pic.twitter.com/bILqgrGAq6

🇮🇱 100K PROTESTERS TAKE TO TEL AVIV TO DEMAND HOSTAGE RELEASE AND ELECTIONS

La protestele care s-au desfășurat la Tel Aviv, oamenii au purtat fotografii ale ostaticilor răpiți pe 7 octombrie. Israelienii au ieșit cu miile pe stradă și au cerut guvernului Netanyahu să facă mai mult pentru a asigura eliberarea ostaticilor deţinuţi în Fâşia Gaza. Printre cei care au protestat în stradă s-a aflat și Naama Weinberg, al cărei văr, Itai Svirsky, a fost răpit pe 7 octombrie. Bărbatul ar fi fost ucis, potrivit autorităților, în captivitate, de Hamas.

În discursul său, Naama Weinberg a făcut referire la o înregistrare video în care Hamas anunţa moartea unuia dintre israelienii răpiți. Este vorba despre Nadav Popplewell care a fost răpit din kibbutzul Nirim din sudul Israelului. După ce au prezentat imaginile cu acesta, teroriștii au spus că ar fi murit în urma unui atac israelian cu rachete

În cursul serii, parte dintre israelienii car au protestat în stradă au blocat o autostradă. Ei au fost dispersaţi de poliţie, care a folosit tunuri cu apă. Cel puţin trei persoane au fost arestate.

Hamas a difuzat sâmbătă o înregistrare video în care apare unul dintre israelienii răpiți în atacul terorist din 7 octombrie, relatează AFP. Într-un videoclip cu o durată de circa zece secunde, apare un bărbat cu un ochi umflat şi o privire pierdută. El își rostește numele, Nadav Popplewell. Bărbatul apare în faţa unui perete acoperit cu faianţă albă, însă data înregistrării nu este precizată.

Ulterior, Hamas a revenit cu un nou mesaj și a transmis că Nadav Popplewell ar fi murit din cauza rănilor căpătate într-un atac israelian, în urmă cu o lună.

Armata israeliană nu a comentat imediat cu privire la înregistrarea video. Oficialii IDF s-au referit la clipurile anterioare cu ostatici, difuzate de Hamas. Ei le-au catalogat drept acțiuni de teroare psihologică. De asemenea, forțele israeliene au negat unele dintre acuzațiile anterioare, formulate de teroriști, potrivit cărora ostaticii au fost uciși de tirurile IDF.

The Israeli Army dropped more leaflets in Rafah today, telling people it’s time to evacuate to the humanitarian zone.

The Israeli push into Rafah city itself is coming soon

Via @Natsecjeff pic.twitter.com/iMvB3xKZx0

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2024