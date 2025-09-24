Israel, lovit de drone yemenite. Sunt zeci de victime în orașul Eilat

Cel puțin 20 de persoane au fost rănite miercuri, după ce o dronă lansată din Yemen a lovit un oraș din Israel, orașul Eilat. Incidentul, petrecut la granița cu Iordania și Egipt, marchează o escaladare semnificativă a atacurilor asupra Israelului, revendicate de rebelii houthi din Yemen, sprijiniți de Iran, potrivit Reuters.

Potrivit armatei israeliene, drona lansată din Yemen a căzut direct în orașul Eilat, fără a fi interceptată. Primele investigații, relatate de publicația Israel Hayom, arată că sistemele de apărare aeriană nu au reușit să neutralizeze aparatul, deși au fost încercări de interceptare.

Cu doar câteva zile înainte, rebelii houthi au trimis o altă dronă care s-a prăbușit într-o zonă turistică din Eilat, provocând pagube materiale, dar fără victime.

Rebelii houthi, care controlează zonele dens populate din Yemen, au intensificat lansările de drone și rachete împotriva Israelului începând din octombrie 2023, invocând solidaritatea cu palestinienii din Fâșia Gaza.

Într-un interviu pentru postul israelian Channel 12, Eli Lankri, primarul orașului Eilat, a cerut guvernului să „lovescă dur gruparea Houthi” ca măsură de ripostă, subliniind că atacurile repetate ale rebelilor au perturbat operațiunile portului din Eilat.

Medicii israelieni au confirmat că victimele au fost transportate de urgență la spital, două persoane fiind în stare critică. Atutoritățile locale din Eilat au dispus măsuri suplimentare de securitate și au cerut populației să rămână vigilentă.

În replică, forțele israeliene au intensificat bombardamentele asupra zonelor controlate de houthi în Yemen, inclusiv asupra portului strategic Hodeida, vital pentru importurile țării.

Biroul prim-ministrului israelian a declarat miercuri că Benjamin Netanyahu i-a transmis familiei lui Alon Ohel, un ostatic încă ținut în Gaza, că Israelul desfășoară un efort combinat, militar și diplomatic, pentru a înfrânge Hamas și a asigura eliberarea tuturor ostaticilor.