Israelul nu face concesii. Vrea suprimarea liderului din Iran

Israel Katz, ministrul Apărării din Israel a afirmat, joi, că ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, nu trebuie să mai existe, în urma unui atac cu rachete lansat de Iran joi dimineață, în care a fost lovit spitalul Soroka din sudul Israelului, potrivit AFP.

Ministrul israelian a fost la Holon, în apropiere de Tel Aviv, unde o rachetă balistică iraniană a lovit o zonă rezidențială.

Acesta a declarat că ayatollahul Ali Khamenei susține deschis distrugerea Israelului și ar fi responsabil pentru ordinele privind atacurile asupra unor obiective civile, precum spitalele. Potrivit ministrului, liderul suprem din Iran consideră eliminarea statului Israel un obiectiv clar, iar, în aceste condiții, nu mai poate fi tolerată existența sa.

El a precizat că, împreună cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, au ordonat armatei să crească intensitatea atacurilor asupra unor ținte strategice din Iran și asupra infrastructurii energetice din Teheran, cu scopul cu scopul de a reduce amenințările la adresa Israelului și de a destabiliza regimul conducerii iraniene.

Majoritatea oamenilor au suferit răni ușoare, iar peste 70 de persoane aflate la spitalul Soroka din orașul Beersheba, în sudul Israelului sunt, de asemenea, rănite.

Doi medici au declarat pentru AP că racheta a lovit spitalul la scurt timp după ce au fost activate sirenele de avertizare pentru raid aerian, iar impactul a provocat o explozie puternică care s-a auzit chiar dintr-o zonă de protecție.

#BREAKING INSANE NEW: Iranian missiles struck Tel Aviv, Negev, and Haifa, with one missile hitting the 'Soroka' military hospital in retaliation for the Israeli attack on the 'Farabi' hospital.

The Stock Exchange building was also damaged.

