Nicio fapta bună nu rămâne nepedepsită! Depune mărturie o concurentă sexy de la emisiunea „Insula Iubirii”. Anuryh, una din cele mai frumoase ispite care au apărut la această emisiune, iubește foarte mult animalele.

Datorită acestei pasiuni pentru animale, ispita a salvat un cățel vagabond. Ea l-a dus în casa ei, iar maidanezul i-a umplut casa de căpușe și purici. Astfel că după acest gest frumos, locuința fostei ispite a fost distrusă rapid. Vedeta a povestit ce a simțit când a văzut ce a făcut cățelul pe care îl adăpostise din milă în casa ei.

Cățelul, găsit în pădure

Anuryh, care este o mare iubitoare de animale, se plimba prin pădure, când a văzut un cățel foarte frumos, jucăuș și iubitor pe care nu a rezistat să nu îl ia acasă. Ispita brunetă a avut grijă de el ca o adevărată mamă, astfel că i-a făcut baie, i-a dat să mănânce. În schimb, cățelul i-a dăruit purici și căpușe care au sărit de pe el atunci când vedeta i-a făcut baie. Ea a avut grijă de el ca la carte. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a dezvăluit că a trebuit să îl spele de patru ori într-o seară ca să scape de toate vietățile din blănița lui. Ea a spus că după îndelungi eforturi a reușit.

„Vă recomand ca orice animal găsiți, să îi salvați.”

„Am salvat un cățel din pădure. Încă este sălbatic. Nu vă imaginați câți purici și căpușe avea pe el. L-am spălat de patru ori într-o seară. Iar eu am dormit cu el în brațe. Eu sunt o maniacă cu salvatul animalelor. Inclusiv pescăruși am salvat.”, a povestit Anuryh, în cadrul unui clipuleț publicat pe contul ei de socializare.

Vedeta și-a sfătuit fanii să aibă grijă de toate animăluțele fără adăpost pe care le întâlnesc. Ea spune că sunt niște vietăți care nu pot avea grijă de ele singure. „Vă recomand ca orice animal găsiți, să îl salvați.”, a spus în încheiere Anuryh, potrivit antenastars.ro.