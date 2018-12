Irlanda pregăteşte PLASA DE SIGURANŢĂ pentru un Brexit fără acord. Care este planul de evitare al FRONTIERELOR DURE

Vicepremierul irlandez Simon Coveney a declarat marţi că guvernul său a inceput procedura de intensificare a pregătirilor pentru cazul în care Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană fără un acord de retragere. Negocierile pe această temă durează de mai bine de 17 luni de zile. Prin acest plan de rezervă guvernul irlandez încearcă evitarea reapariţiei unei \\\'\\\'frontiere dure\\\'\\\' între Republica Irlanda şi Irlanda de Nord





Oficialul irlandez a mai menţionat că guvernul de la Dublin va discuta planuri de urgenţă pentru posibilele evoluţii în dosarul Brexitului, după ce premierul Theresa May a amânat votul asupra acordului în Camera Comunelor de teama că acesta va fi respins, potrivit agerpres.ro

Irlanda ''se pregăteşte activ'' pentru un posibil Brexit fără acord, dar crede totuşi că acest deznodământ rămâne puţin probabil, a spus Coveney. Guvernul de la Dublin colaborează cu UE, dar în acelaşi timp ''intensifică pregătirile pentru finalizarea lor până pe 29 martie'' 2019, data oficială a Brexitului, a adăugat el. Economiştii au avertizat că un Brexit fără acord va afecta Republica Irlanda chiar într-o mai mare măsură decât Regatul Unit. Vorbind despre mecanismul de ''backstop'' (plasă de siguranţă) pentru evitarea reapariţiei unei ''frontiere dure'' între Republica Irlanda şi Irlanda de Nord, vicepremierul irlandez a descris drept nerealiste orice aşteptări ca un acord ce a fost negociat timp de doi ani să mai poată fi revizuit, poziţie asemănătoare cu cea exprimată de Bruxelles, după ce premierul britanic Theresa May a cerut reluarea discuţiilor privind mecanismul de ''backstop'' pentru a se asigura că Regatul Unit nu riscă să rămână angajată definitiv în acesta. Vicepremierul irlandez a acuzat şi Partidul Democratic Unionist (DUP) nord-irlandez - care le asigură conservatorilor premierului Theresa May majoritatea în Camera Comunelor şi a cerut eliminarea prevederilor privind ''backstop-ul'' din acordul convenit cu UE - că creează ''temeri în jurul backstop-ului care nu sunt reale''. Acest ''backstop'' a fost acceptat de premierul Theresa May pentru a scoate din impas negocierile cu UE şi el prevede că Regatul Unit va rămâne în uniunea vamală cu UE şi că Irlanda de Nord va rămâne şi ea aliniată unor anumite norme ale pieţei unice europene dacă Londra şi Bruxelles-ul nu reuşesc să convină o altă soluţie pentru frontiera dintre Republica Irlanda şi Irlanda de Nord, sau nu reuşesc să convină un nou tip de relaţie comercială post-Brexit. Însă mulţi parlamentari britanici se tem că, în virtutea acestui mecanism, Regatul Unit riscă să rămână captiv în negocieri fără sfârşit cu blocul comunitar dacă acesta din urmă nu va face concesii la negocierile ulterioare.

