Cine îl susține financiar pe Irinel Columbeanu: „Este chelneriță” 

Irinel Columbeanu a declarat că este susţinut financiar de fiica sa. Irinuca s-a angajat la un restaurant din Los Angeles și conduce un Mercedes 4×4. Fostul milionar spune că este chelneriță în Los Angeles. Irinel Columbeanu a mai fost ajutat de câteva persoane, dar nu a fost suficient. Iar acum se află la mâna fiicei sale, care a decis să-i fie alături în aceste momente grele.

Irinel Columbeanu este ajutat cu bani de Irinuca

Invitat în podcastul „Fiță cu Adiță”, găzduit în vila de lux a lui Tzancă Uraganu, Irinel Columbeanu recunoaște că fiica lui îi trimite bani din SUA. Irinel Columbeanu a rămas sărac deoarece a făcut alegeri proaste atunci când venea vorba despre investiţii. Lăcomia la ruinat.

„Eu am fost propriul meu dușman. M-am lăcomit ca să încerc să am mai mulți bani. Am făcut o alegere proastă. Am scos pe piață un ciment care nu a mers, cred că prea repede. Toți banii i-am băgat acolo. M-am gândit că ar putea fi o afacere pe care o pot lăsa moștenire fiicei mele”, a spus Irinel Columbeanu.

Irinel Columbeanu, susţinut financiar de Irinuca:. Sursa foto: Facebook

Fostul milionar se consideră un om norocos

Irinel Columbeanu nu pare atât de afectat că a ajuns să trăiască din mila altora. El spune că se consideră, totuşi, un om norocos.

„Mă consider un om norocos pentru că sunt sănătos și liber. Banii i-am pierdut din cauza deciziilor proaste pe care le-am luat atunci. Putea să-mi dea Dumnezeu mai multă minte, dar nu mi-a dat. Irinuca și-a luat permisul și conduce un Mercedes GLC, un SUV 4×4, nu așa mare ca cel al domnului Tzancă.

Irinuca m-a ajutat cu bani și a învățat și ea să facă bani pe munca ei. S-a angajat la un restaurant italian din Los Angeles, nu știu exact numele, dar nici nu are importanță. Este chelneriță acolo. De asemenea, își dorește să se facă profesoară de limba franceză”, a mai spus fostul milionar.

Sursa foto: Facebook

Cum a petrecut Irinel Columbeanu de Revelion

Irinel Columbeanu a plecat pe semnătură de Revelion din azil, iar noaptea dintre ani a petrecut-o sărbătorind alături de prieteni. Îmbrăcat elegant, în cămașă și cu pălărie, fostul milionar a ciocnit și un pahar de șampanie la miezul nopții.

Tot el spune că primește multe vizite la azil. Vin cunoscuți și prieteni apropiați și, la rândul lui, are dreptul de a ieși din azil și de a merge la plimbare. De Crăciun, fostul om de afaceri a stat la cămin, dar de Revelion a ieşit. Cu privire la Irinuca, el a spus:

„Nu vreau să mănânc nimic, nu-mi doresc ceva anume. Ci doar să petrec cu Irina. Din ce mi-a spus, nu cred că va ajunge în România”, spunea el, înainte de sărbători.