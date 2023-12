Irinel Columbeanu vrea să pună pe picioare o nouă afacere, din azil

Irinel Columbeanu a reușit să piardă tot imperiul lăsat moștenire de la tatăl său, iar acum trebuie să trăiască doar din donațiile pe care le primește de la diverse persoane, dar și din pensia infimă de doar 2.000 de lei.

În dorința de a-și recâștiga statutul financiar anterior, fostul milionar planifică să inițieze o nouă afacere.

Irinel Columbeanu vrea să deschidă o nouă afacere, din azil

Fostul om de afaceri a reflectat asupra modurilor prin care ar putea să-și îmbunătățească situația dificilă în care se află. Deși inițiativa sa de a lansa cărți nu a avut un succes remarcabil, acesta vrea să continue și să scrie un alt volum.

Irinel Columbeanu intenționează să-și canalizeze ambiția și să scrie o altă carte, detaliind parcursul său către azil și modul în care s-a descurcat după ce a rămas fără avere.

El și-a conturat un plan de afaceri, având speranța că îl va implementa cu succes.

„Sper să reuşesc să găsesc o afacere care să mă scoată din situaţia asta. Am scris şi o carte şi am crezut că o să-mi rezolv necesităţile financiare, dar nu a fost să fie aşa. Poate dacă am ambiţia asta să mai scriu o carte în care să vorbesc despre lucrurile de aici, din această instituţie, şi sper să beneficiez de bunăvoinţa celor care au publicat primele mele cărţi.

Eu m-am gândit la o altă variantă. I-am propus Irinei să scrie următoarele volume şi să facă acest lucru în limba chineză”, a dezvăluit fostul afacerist.

Fostul afacerist a primit bani și de la Mr. Pink

Când a fost în SUA, Irinel Columbeanu l-a cunoscut și pe Mr. Pink, cu care, spune el, are o relație destul de bună.

Milionarul de la Izvorani a apreciat modul lui de a fi și mai ales faptul că l-a ajutat financiar prin intermediul Irinei.

„Am şi fost ajutat financiar de Mr. Pink, a ţinut să fie prezent înainte să mă întorc în România, să-mi transmită acest ajutor financiar prin intermediul Irinei.

Pe mine m-a mişcat acest gest. Probabil a fost felul lui de a aprecia faptul că i-am ascultat sfatul pentru că el m-a certat când am fost în SUA că nu vreau să o las pe Irina să îşi continuie viaţa acolo unde se află mama ei. Lucru pe care, până la urmă, l-am acceptat”.

Irinel Columbeanu nu e supărat pe Dumnezeu pentru situația în care a ajuns

La final, fostul milionar de la Izvorani a evidențiat că este o persoană credincioasă și se roagă în fiecare dimineață lui Dumnezeu, exprimându-și recunoștința pentru sănătatea sa.

Spune că nu e supărat pe Divinitate pentru situația în care a ajuns, menționând că așa i s-a dat o lecție.

„Cred că Divinitatea mi-a dat o lecţie în privinţa femeilor. N-am fost fidel unei singure femei şi nu ştiu dacă voi fi vreodată. Sunt credincios. Mă rog la Dumnezeu în fiecare dimineaţă, îi mulţumesc pentru faptul că sunt sănătos”, a mai spus Irinel Columbeanu pentru româniatv.net.