Irinel Columbeanu, dezvăluiri despre relația cu Monica Gabor: „Nu m-a crezut ea pe mine. Orgoliul face multe rele”

Irinel Columbeanu a mărturisit că și la 12 ani de la divorțul de Monica Gabor, fosta sa soție este iubirea vieții lui. Omul de afaceri a fost invitat în emisiunea fostei concurente de la „Bravo, ai stil!” Cristina Șișcanu. El a mărturisit că nu a înșelat-o pe fosta sa soție. Monica l-a acuzat pe tatăl fetiței sale, Irinuca, de infidelitate. Ulterior, cei doi au divorțat.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au fost căsătoriți timp ce cinci ani. Relația lor a generat multe controverse din cauza diferenței de vârstă dintre cei doi. În ciuda faptului că păreau să fie o familie fericită, mai ales, după ce s-a născut Irinuca, adevărul nu a fost acesta. Monica a fost foarte supărată după ce mai multe înregistrări cu soțul ei au fost făcute publice.

Irinel Columbeanu susține că nu a înșelat-o pe Monica Gabor

În acele videoclipuri se putea vedea cum Irinel Columbeanu era alături de mai multe tiere într-un jacuzzi. În ciuda acestui lucru, omul de afaceri a susținut că el nu a înșelat-o niciodată pe fosta sa soție. Afaceristul a mai adăugat că de vină pentru destrămarea căsniciei lor a fost orgoliul. „O baie zic că e nevinovată, nu m-a crezut ea pe mine. Orgoliul face multe rele pe lumea asta. Eu am aflat din presă de depunerea actelor de divorț”, a spus Columbeanu.

Afaceristul trece printr-o perioadă destul de complicată din punct de vedere financiar. El a mărturisit că a fost nevoit să îi ceară ajutorul Monicăi. În ceea ce privește veniturile sale actuale, Columbeanu a spus că acestea sunt „catastrofale”. Averea lui era estimată la aproximativ 150 de milioane de euro în 2007, dar a început să scadă considerabil. În doar câțiva ani averea lui Columbeanu a ajuns la șapte milioane de euro. Ulterior, el a fost executat silit de bănci ăn 2015.

„Regret că am fost prea credul. Acum am o situație materială destul de modestă. Pe mine nu m-au schimbat banii. Sunt mulți oameni pe care banii îi schimbă. Pe Monica au schimbat-o banii. Se vede în felul în care vorbește cu cei din jurul ei. I-am spus de mai multe ori că nu este frumos, dar nu am reușit să obțin vreo schimbare”, a declarat Irinel Columbeanu, potrivit Viva.