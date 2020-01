În noaptea de Revelion, Irina Rimes a fost operată de urgență și a fost nevoită să amâne un concert, din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut, la momentul respectiv. Acum, se pare că ghinionul o tot urmărește pe Irina Rimes, căci vedeta a mai pățit-o o dată, însă acum, gravitatea lucrurilor nu este atât de mare, a aflat cancan.ro.

Plecată recent alături de iubitul său în vacanță, departe de frigul din România, Irina Rimes a ajuns din nou să aibă probleme de sănătate. Artista a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care le-a arătat urmăritorilor de pe rețeaua de socializare că a stat atât de mult la plajă, încât s-a ales cu arsuri solare. Cu toate acestea, nu este un lucru foarte grav, așa că vedeta poate răsufla ușurată.

Irina Rimes a trecut, în noaptea de Revelion, printr-o intervenție chirurgicală, din cauza unei hemoragii interne. Imediat după ce s-a recuperat, Irina Rimes și-a deschis sufletul în fața fanilor și le-a povestit totul despre momentele grele prin care a trecut.

”Am stat sa ma gândesc ce m-a învățat pe mine 2019. NIMIC! Nu m-a învățat nimic. Pentru mine 2019 a fost un an greu și s-a terminat și mai greu. Poate cel mai greu an din toată viața mea. Și nu știu de ce mi-a fost dat sa îndur toate greutățile acestui an și ce trebuia să învăt din ele sau de ce a trebuit sa îndur atâtea ca să învăț ceva. Puteam sa învăț din greșelile altora, cum o făceam de obicei, dar anul 2019 a hotărât ca trebuie să-mi dea o lecție. Până în ultimul ceas. Îmi pare rău, anule, dacă n-am înțeles ce ai vrut sa-mi transmiți. Și , mai ales, mi-e ciudă pe tine că nu m-ai lăsat să ajung la Iași să cânt de Revelion. Un singur lucru am realizat: sunt o femeie puternică, am trecut prin toate și la final am zâmbit”, le-a povestit, Irina Rimes, fanilor, prin intermediul unui mesaj postat pe contul său de Facebook.

