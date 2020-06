Cântăreața Irina Rimes a oferit detalii din viața privată și a vorbit despre relația pe care a avut-o cu fostul său soț, Andi Bănică. Artista a povestit cum s-a înfiripat legătura dintre cei doi și cum s-a consolidat în momentul în care ea s-a mutat la București.

„Frumușel, cu prietenul lui, Andi a venit cu mașina, m-a luat, i-a fost rușine să mă ducă acasă, m-a dus la un hotel. Am stat acolo până când și-a luat curajul să mă ducă acasă. Până atunci nu avusesem cu Andi interacțiunea asta de iubiți. Noi ne iubeam, dar la distanță și am zis că nu vom fi împreună, că nu avem cum.

El e acolo, eu sunt aici. M-am îndrăgostit de București, arhitectural. Țin minte că mă ducea Andi pe străzile orașului vechi și eram ca un copil care merge la zoo și vede tot felul de animăluțe, pentru prima oară.”

Irina Rimes a vorbit și despre impactul pe care l-a avut mutarea din Republica Moldova în România. „Eu când am venit în România, am venit practic la nimic. Eu aveam 1000 de euro câștigați după concursul „Fabrica de Staruri”, la care participasem și de banii ăia mi-am luat niște haine noi, mi-am luat bilete la autobuz, mi-am făcut viză și am venit. În anul 2 de facultate.”

Apoi, Rimes a început să se remarce în plan profesional și să lanseze hituri. „Bucureștiul a fost o salvare, pentru că eu mi-am lăsat toată viața de acolo, am pus-o pe Hold, ea nu prea a mai existat până când nu m-am întors să o reiau și am văzut că îmi place mai mult aici, iar am lăsat totul acolo și am venit aici, ne stabilisem deja definitiv.

Am lucrat în studio vreo doi ani, doar lucrând la piese, pentru alți artiști, după care a venit acea piesă „Visele” și totul s-a schimbat într-o noapte. Nu au venit banii într-o noapte, dar pentru mine a fost incredibil de repede.”

sursa: gandul.info