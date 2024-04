Monden Irina Nicolae, dezvăluiri despre viața cu Marius Vizer. Cum a cucerit-o







Irina Nicolae, una din fondatoarele trupei A.S.I.A., trăiește o poveste de dragoste alături de Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo. Sunt împreună de aproape două decenii și au împreună o fetiță, Scarlett Maria, și un băiețel, din mariajul anterior al soțului.

Irina Nicoale povestește cum s-a cunoscut cu Marius Vizer

Artista a vorbit despre începuturile relației cu Marius Vizer. Irina Nicolae și-a amintit cu drag de gesturile pe care actualul soț le-a făcut pentru a-i cuceri inima. Povestea de iubire s-a conturat în 2005, iar în 2015 au decis să se căsătorească. Scarlett Maria a venit pe lume în urmă cu șase ani. În prezent artista locuiește în Ungaria.

Vraja dragostei încă nu a dispărut, înțelegerea, iubirea și respctul reciproc sunt principalele valori de la care cuplul Nicolae-Vizer nu face rabat. Dacă acum trăiesc o viață în armonie, artista a dezvăluit că în trecut a trăit o dramă greu de descris.

Povestea de dragoste început în 2004

Povestea de dragoste dintre cei doi s-a conturat în 2004. La aproape fiecare concert Irina Nicolae primea câte un buchet de flori cu expeditor necunoscut. Nu a trecut mult timp până să afle cine este misteriosul admirator, dar după ce a aflat că Marius Vizer se află în spatele gestului, Irina Nicoale nu s-a aruncat în brațele celui care a ajuns să-i fie soț.

„Până la relație a fost cale lungă” a precizat solista de la A.S.I.A. Totuși, nu exclude va în viitorul apropiat să scrie o carte despre povestea de dragoste.

„Ne-am cunoscut în anul 2004 și din 2005 am rămas împreună. La început, nu am știut cine era expeditorul buchetelor de flori pe care le primeam. Abia mai târziu am descoperit misterul. Însă până la relație a fost cale lungă.

Irina Nicolae: „Până la relație a fost drum lung”

Sunt multe de povestit și poate într-o zi voi așterne pe hârtie povestea noastră, însă cel mai important este că am început relația atunci când amândoi eram doi oameni liberi, eu nu mai eram în relația cu Florin, iar el era de multă vreme un om liber”, a dezvăluit solista Irina Nicolae.

Cu toate acestea au fost momente în care artista a vrut să pună punct relației. Momentul a fost depășit prin comunicare și înțelegere.

„Am fost sinceră și, atunci când am știut că nu mă mai regăsesc în relația cu Florin, am ieșit din ea discutând, nu fugind! Când o relație se termină, nu este vina celor din afara ei, ci a celor care o trăiesc, și asta a fost și în cazul nostru, nu ne mai regăseam, nu am fost nici primii și, cu siguranță, nici ultimii care au decis să meargă pe drumuri separate”, a spus Irina Nicolae, conform Viva.