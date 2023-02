Irina Nicolae a dezvăluit de ce a părăsit trupa A.S.I.A. „Am fost dezamăgită. Nici nu înțeleg de unde acest conflict”

Irina Nicolae a spus de ce a decis să părăsească trupa A.S.I.A, care a activat în perioada 1999-2006. La aproape 20 de ani de la desființare, artistele au decis că este timpul să se reunească. Ele vor susține un concert la Sala Palatului, pe 6 martie, dar fără fondatoarea grupului, Irina Nicolae, care a spus că nu a fost chemată la acest eveniment. Declarațiile artistei au generat un adevărat scandal pentru că celelalte compomente al trupei au spus că acest lucru nu s-a întâmplat.

Irina Nicolae a fost prezentă într-o emisiune de televiziune unde a explicat care este toată povestea. Adi Ordean, cel care a înființat trupa, a spus că Irina nu poate ajunge la concert pentru că s-a dedicat complet familiei și nu mai vrea să apară în spațiul public. Solista l-a contrazis pe acesta. Ea a declarat că a decis ca viața personală să fie mai importantă decât cariera, iar acest lucru a fost știut încă de când a hotărât să facă acest pas.

„Le-am spus oamenilor adevărul. De ce nu sunt pe scenă să îi onorez pe oameni pentru cariera pe care am avut-o împreună cu fetele. Am zis că nu am avut cum să fiu parte dacă nimeni nu mi-a pus această întrebare. Nu sunt supărată, am fost dezamăgită să văd că au răspuns în locul meu fără a mă întreba”, a spus artista.

Irina Nicolae va fi alături de fostele colege din trupa A.S.I.A.

Irina Nicolae a continuat prin a spune că trupa nu se reunește doar pentru un concert aniversar. Solista consideră că fostele sale colege vor să relanseze formația și să susțină concerte prin țară. Cântăreața a mai adăugat că acest lucru nu o deranjează deloc. Mai mult decât atât, deja și-a cumpărar un bilet pentru a fi alături de fostele colege la concertul de la începutul lunii viitoare.

„Mie mi s-a părut firesc să le susțin pe fete, pentru că întotdeauna vor fi parte din mine, indiferent în ce formulă este. Eu nu am o problemă cu formula. Eu nici nu înțeleg de unde acest conflict. Ele se relansează, e foarte bine! De asta am și ales să fiu de partea publicului, dar dacă le deranjează, fac eu un pas în spate și le voi susține mereu din afara Sălii Palatului”, a mai spus Irina Nicolae în timpul emisiunii lui Teo Trandafir.