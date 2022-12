A.S.I.A., probleme în amor și în muzică. De ce n-au avut noroc în dragoste artistele

Trupa A.S.I.A s-a bucurat de un succes formidabil, iar piesele lor sunt ascultate în toate restaurantele și cluburile chiar și în ziua de astăzi. Cu toate astea, solistele de la A.S.I.A nu au fost norocoase și pe plan sentimental. Divorțul dintre Anca Neacșu și turcul Serkan Yaman, după o căsnicie de 10 ani, a luat pe toată lumea prin surprindere. Nici celelalte membre nu au avut parte de relații mai fericite.

La doar câteva zile după ce a ieșit la iveală despărțirea Alinei Sorescu de Alexandru Ciucu, Anca Neacșu, fosta membră a trupei ASIA, a anunțat că divorțează de soțul ei, Serkan Yaman, după 10 ani de mariaj. „Da, e adevărat. De acum înainte, fiecare pe drumul lui. Am decis amândoi că așa este mai bine. Am fost căsătoriți 10 ani. Atât am de comentat”, a declarat Anca Neacșu, contactată de Antena Stars.

În 2011, Anemona Niculescu s-a căsătorit în mare secret, la Londra, cu Valeriu Oșoianu, un tânăr român stabilit în Anglia. „Te iubesc, pui, mai mult decât oricine”, îi spunea vedeta, la vremea aceea. Cu toate astea, artista a divorțat la 48 de ore de la cununie și nu a mai vrut să audă de el.

Solistele din A.S.I.A, ghinion în dragoste

Sylvia Sârbu şi Andrei Ştefănescu s-au căsătorit în 2009, după patru ani de relaţie, însă nu au făcut nuntă, pentru că și-au investit toate economiile în amenajarea vilei conjugale, în comuna Crevedia (judeţul Dâmboviţa). Cei doi s-au despărțit după ce artista l-a înșelat cu fostul manechin Iulian Demeter. „Eu i-am făcut cunoştinţă cu acest băiat. Tot ce s-a întâmplat cu acest băiat a fost un test de la Dumnezeu pe care l-am picat”, spunea Andrei Ștefănescu.

În 2014, Sorana Darclee Mohamad a divorțat după cinci ani de iubire și doi de căsnicie cu ofițerul SRI Paul Moga. Cei doi se căsătoriseră civil în aprilie 2012, iar pe 23 iunie au mers la altar. Artista ar fi fost înşelată cu o damă de companie pe nume Betty.

Pe 4 octombrie 2015, Irina Nicolae şi Marius s-au căsătorit la Budapesta, Ungaria, în prezenţa unor oaspeţi precum Al Bano, Nadia Comăneci, Ion Ţiriac şi Ilie Năstase. Pe 2 februarie 2018 a venit pe lume fiica lor, pe care au botezat-o după numele celebrului personaj Scarlett O’Hara, din pelicula „Pe aripile vântului”. Aceasta este una dintre puținele soliste din A.S.I.A care nu a divorțat. Și Ianna Novac a avut parte de un final fericit, potrivit libertateapentrufemei.ro.