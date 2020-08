Cunoscuta cântăreață de muzică populară are probleme din cauza coronavirusului. Irina Loghin (84 de ani) s-a infectat și a aflat acest lucru după ce s-a testat. Artista a afirmat, astăzi, că n-a avut încredere în primele rezultate pe care le-a obținut și s-a gândit că ar fi bine să repete testul. Însă, și în acest al doilea caz a ieșit pozitivă.

Irina Loghin a precizat dă nu are niciun simptom, are și gust cât și miros și nu duce lipsă de poftă de mâncare. Pe de altă parte, ca să rămână în spital pentru a fi retestată. Internați sunt atât soțul ei, Ion Cernea, cât și fiul cântăreței de muzică populară, Ciprian. Nici ei nu au niciun fel de simptom.

„Am mers și mi-am făcut testul fără să am niciun simptom, mi-a ieșit pozitiv, am mers a doua zi la Spitalul „Matei Balș” și am repetat testul, neavând încredere în primul. Mi-a ieșit și al doilea la fel și m-am internat. Nu mi-a dispărut gust, nu mi-a dispărut miros, nu mi-a dispărut apetitul pentru mâncare, mă simt foarte bine”, a declarat Irina Loghin la Antena 3. Ea a mai precizat că nu stă la pat și face mișcare, iar luni se va testa din nou.

„Nu stau, nu zac la pat, mă plimb prin salon. Am vrut să rămân în spital să mai fac încă un test mâine. Soțul și fiul sunt și ei în spital – sunt la fel de asimptomatici ca și mine. Cred că Ciprian a luat de la mare virusul. Ei nu am am ieșit deloc, am fost destul de atentă”, a mai declarat artista.

„Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mancare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spital care trebuie”, declara Loghin în urmă cu două zile, la România TV.