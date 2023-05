Irina Begu și-a bulversat adversara în sferturile turneului de la Madrid. Românca a pierdut calificarea după un meci maraton. Video

Jucătoarea din Grecia Maria Sakkari, locul 9 WTA, a învins-o pe Irina Begu după un meci-maraton, scor 7-6 (3), 6-4, 6-2, în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Madrid. Parcursul jucătoarei din România s-a încheiat după partida în care grecoaica a avut mult de alergat pentru a se impune.

De altfel, la finalul jocului, jucătoarea de pe locul 9 WTA s-a declarat total surprinsă de tactica folosită de româncă. Ea a fost pusă în dificultate de mai multe ori, pe parcursul jocului, de mingi liftate trimise de Irina Begu.

„Planul ei a fost diferit față de al oricărei jucătoare pe care am întâlnit-o în ultimii ani în circuit. A trimis mingi foarte înalte și nu e deloc ușor să lovești în astfel de circumstanțe. Încerc să lovesc tare, dar aceste mingi mi-au făcut imposibil planul de joc. Sunt fericită că am câștigat acest duel, a fost o bătălie a nervilor pe care am dus-o la capăt cu succes”, a afirmat Maria Sakkari, la finalul partidei, citată de site-ului oficial al WTA.

Moment tensionat cu Maria Sakkari

Partea a doua a meciului dintre Irina Begu – Maria Sakkari a început cu un moment tensionat. Astfel, jucătoarea din Grecia s-a plâns arbitrului de scaun că Victor Crivoi, aflat în loja Irinei Begu, îi indică româncei unde să servească.

Replica arbitrului, Marta Mrozinska, a fost epică, respingând plângerea jucătoarei.

„Asta e bine pentru tine, înseamnă că știi unde vine mingea…”, i-a replicat arbitrul de scaun Mariei Sakkari.

După meciul din sferturile de la Madrid, grație parcursului de până acum, Irina Begu și-a asigurat un salt important în clasamentul WTA. Ea va ocupa poziția 27, fix cu un loc peste Simona Halep care așteaptă verdictul în procesul de dopaj. Astfel, grație punctelor acumulate, Irina Begu va deveni, începând de luni, 8 mai, jucătoarea de tenis din România care ocupă cel mai bun loc în clasamentul WTA.