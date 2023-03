Irina Begu, despre reușita de la Miami: Știam că va fi un meci greu

Jucătoarea de tenis Irina Begu s-a calificat în runda a doua a turneului Miami Open (WTA 1.000), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, marţi, după ce a trecut de filipineza Alexandra Eala cu scorul de 6-2, 7-5. Sportiva a câştigat şase gameuri consecutive, impunându-se cu 6-2 în primul set. În actul secund, Eala a avut 5-1, dar a ratat cinci mingi de set, Begu reuşind să întoarcă scorul şi să câştige cu 7-5, după o nouă serie de şase gameuri. Begu a încheiat cu 4 aşi şi 2 duble greşeli, în timp ce Eala a comis 6 duble greşeli.

Ea a câștigat 30.885 de dolari şi 35 de puncte WTA. Irina Bega urmează să joace în turul al doilea cu Qinwen Zheng (20 ani, 23 WTA), cap de serie numărul 23. Jucătoarea de tenis româncă a declarat că rivala este puternică și că speră să fie cu în pas înainte. Aceasta a mai spus că va fi un meci greu, dar că are încredere.

„Știam că este stângace, am văzut câteva meciuri cu ea. Este o junioară foarte bună, a câștigat anul trecut US Open-ul. Știam că va fi un meci greu, mai ales că este primul. Trebuia să îmi intru în ritm. Mă bucur că am reușit să îmi ridic nivelul în momentele importante. Urmează duelul cu Qinwen Zheng. M-am focusat pe primul meci, era important să joc bine și să îl câștig. Acum, că știu cu cine joc, o să încerc să îmi fac un plan. Este o jucătoare foarte bună. Mă aștept la un meci greu”, a declarat Irina Begu pentru digisport.ro.

Cîrstea și Ana Bogdan, pe tabloul principal de la Miami

Astăzi vor juca și Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan. Fosta iubită a lui Ion Ion Țiriac se află pe partea inferioară a tabloului și își va începe aventura din Florida cu o jucătoare din Mexic, Fernanda Contreras Gomez. În turul secund, aceasta se va duela cu numărul 5 WTA, Caroline Garcia.

Pe tabloul principal de la Miami se află și Ana Bogdan, care se va duela cu Madison Keys, numărul 19 WTA și Robin Montgomery.