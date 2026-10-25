Negocierile diplomatice dintre Teheran și Washington rămân într-un punct mort, în timp ce riscul escaladării militare crește în Orientul Mijlociu. În acest context tensionat, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a transmis duminică dimineață un mesaj clar către comunitatea internațională, precizând că o eventuală reluare a confruntărilor directe cu Israelul și Statele Unite nu va determina nicio schimbare în linia politică adoptată de Republica Islamică, conform AFP.

Conflictul militar declanșat la sfârșitul lunii februarie, în urma unei acțiuni ofensive israelo-americane asupra Teheranului, fusese temporizat prin acordurile diplomatice din prima parte a anului. Încheierea unui armistițiu în luna aprilie și semnarea ulterioară a unui memorandum de înțelegere în iunie au dus la diminuarea intensității luptelor, însă reconcilierea totală a rămas imposibil de atins.

Instabilitatea persistă în regiune, iar atacurile punctuale nu au încetat definitiv. Ultimele zile au adus o intensificare a rhetoricilor agresive din partea Statelor Unite și a Israelului, două țări care se pregătesc pentru consultări electorale. Liderii de la Washington și Tel Aviv au amplificat avertismentele privind posibile lovituri vizând obiective iraniene.

Liderul diplomației de la Teheran a reacționat ferm în cadrul unei intervenții publice transmise de televiziunea națională iraniana, subliniind poziția neschimbată a statului său.

„În ultima vreme, se vorbeşte despre un nou război (...) Indiferent dacă va fi război sau nu, politica noastră va rămâne aceeaşi”, a declarat înaltul diplomat într-un discurs ţinut la Teheran, difuzat la televiziunea de stat.

Principalele revendicări ale Teheranului rămân legate de cadrul de negociere stabilit anterior. Iranul condiționează detensionarea situației de deblocarea fondurilor financiare înghețate în străinătate și de eliminarea sancțiunilor economice impuse de administrația americană, măsuri care afectează grav economia națională.

De cealaltă parte, președintele american Donald Trump a sugerat recent posibilitatea reluării acțiunilor de natură militară împotriva Teheranului, evitând însă să înainteze un calendar precis pentru aceste operațiuni.

Punctul fierbinte al confruntării indirecte dintre Iran și Statele Unite rămâne Strâmtoarea Ormuz, o rută navigabilă de o importanță crucială pentru piața energetică globală. Incidentele maritime s-au multiplicat considerabil în această zonă în ultima perioadă. Analiștii militari consideră că Teheranul încearcă astfel să demonstreze că își păstrează capacitatea tactică de a bloca sau perturba transportul maritim internațional.

Înainte de izbucnirea ostilităților din Orientul Mijlociu, prin această strâmtoare tranzita aproximativ o cincime din volumul mondial de hidrocarburi. Iranul își menține pretențiile privind controlul asupra căii navigabile, în timp ce armata americană aplică un blocaj strict asupra accesului în porturile iraniene.

Referindu-se la presiunile exercitate de adversarii săi, oficialul iranian a amintit de precedentele confruntări militare, inclusiv cele din vara anului 2025.

„Au făcut-o deja de două ori şi au văzut rezultatele. Dacă vor să o facă din nou, ştiu că nu vor obţine alt rezultat decât cele din trecut”, a declarat duminică Abbas Araghchi.